Mỗi mùa thu hoạch, nhiều tuyến đường nông thôn tại Việt Nam lại trở thành "sân" phơi lúa, rơm rạ của người dân. Thóc trải kín mặt đường, rơm rạ chất thành từng đống, thậm chí có nơi dựng gạch đá, cọc tre để chặn giữ, tránh xe cộ đi vào. Tình trạng này không chỉ cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng đối với cả ô tô lẫn xe máy.

Tai nạn do người dân phơi thóc lúa, Cục CSGT đưa ra khuyến cáo

Trong những ngày gần đây ghi nhận nhiều vụ tai nạn liên quan đến việc phơi thóc lúa trên đường. Trong đó, nhiều trường hợp xe máy bị trượt bánh khi đi qua lớp thóc khô, ô tô mất lái do mặt đường giảm độ bám hoặc tài xế không kịp xử lý trước các vật cản bất ngờ.

Đáng chú ý nhất, vào ngày 12/5 vừa qua tại xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và một xe máy. Hậu quả, hai người đi xe máy đã tử vong tại chỗ.

(Vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 12/5. Video: Cục CSGT)

Từ clip hiện trường, Cục CSGT cho rằng, việc lái xe đi từ đường nhánh ra đường chính, từ ngõ ra đường… là một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn. Ngoài ra, lòng đường bị bó hẹp do người dân phơi thóc lúa cũng dẫn đến việc xe tải không thể giảm tốc độ.

Tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung, việc tận dụng lòng đường để phơi lúa sau thu hoạch vẫn diễn ra phổ biến. Đặc biệt ở các tuyến đường liên xã, đường đê hoặc khu vực có mật độ giao thông thấp, người dân thường xem mặt đường nhựa là nơi phơi nông sản thuận tiện nhất.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây lại là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt vụ tai nạn giao thông mỗi năm. Không ít vụ va chạm xảy ra khi xe máy đi vào đoạn đường có thóc lúa, mất độ bám rồi trượt ngã. Với ô tô, nguy cơ thường đến từ việc tài xế xử lý gấp khi gặp vật cản hoặc bị che khuất tầm nhìn bởi khói đốt rơm rạ.

Trên trang Fanpage chính thức của mình, Cục CSGT đưa ra cảnh báo về tình trạng phơi thóc, lúa, rơm rạ trên đường không chỉ làm thu hẹp diện tích lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, lớp thóc và rơm rạ phủ trên mặt đường có thể khiến phương tiện bị trơn trượt, mất độ bám, dễ dẫn tới mất lái, đặc biệt với xe máy và ô tô chạy tốc độ cao. Ngoài ra, nhiều trường hợp người dân đặt vật cản hoặc tập kết nông sản ven đường còn che khuất tầm nhìn, khiến người điều khiển phương tiện không kịp xử lý tình huống.

Cục CSGT cho biết, theo Điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, cá nhân có hành vi phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông lâm hải sản trên đường bộ hoặc đặt máy tuốt lúa trên đường sẽ bị phạt từ 200.000-250.000 đồng.

Trường hợp đặt, để chướng ngại vật trái phép trên đường; đổ chất gây trơn trượt hoặc xả chất thải gây mất an toàn giao thông có thể bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng.

Đối với các vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Cản trở giao thông đường bộ” theo Điều 261 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hình ảnh khá quen thuộc ở nhiều tuyến đường nông thôn vào mùa gặt. Ảnh: OFFB

Tài xế cần lưu ý gìkhi đi qua khu vực phơi thóc lúa?

Dù đã có chế tài xử phạt khá rõ, tuy nhiên trên thực tế, việc xử lý vẫn gặp khó do đây là tập quán tồn tại nhiều năm tại vùng nông thôn. Vì thế, giới chuyên gia cho rằng ngoài sự vào cuộc của chính quyền địa phương, kỹ năng phòng tránh của tài xế là yếu tố quan trọng để giảm thiểu rủi ro.

Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng - giảng viên đào tạo thực hành lái xe tại Hà Nội cho rằng, khi đi qua khu vực đang vào mùa gặt, có phơi thóc lúa và rơm rạ, tài xế cần chủ động coi đây là đoạn đường hẹp và nguy hiểm, kể cả khi mặt đường nhìn có vẻ khô ráo.

Theo anh Tùng, điều quan trọng đầu tiên là phải giảm tốc độ từ sớm. Việc duy trì tốc độ thấp giúp người lái có thêm thời gian xử lý nếu xe bị trượt hoặc xuất hiện vật cản bất ngờ. Với ô tô, nên giữ ga đều, tránh tăng tốc mạnh hay phanh gấp trên lớp thóc lúa.

"Khi xe bị trượt nhẹ, cần giữ bình tĩnh, hạn chế đánh lái đột ngột hoặc phanh gấp vì thao tác mạnh có thể khiến xe mất kiểm soát hoàn toàn giống như "trượt băng". Ngoài ra, cần tăng khoảng cách an toàn với xe phía trước. Trên mặt đường có thóc hoặc rơm rạ, quãng đường phanh thường dài hơn bình thường do độ bám giảm. Nếu bám đuôi quá sát, nguy cơ va chạm liên hoàn rất dễ xảy ra", anh Tùng đưa ra lời khuyên.

Một lưu ý khác mà vị chuyên gia này đưa ra là phải quan sát kỹ hai bên đường. Trong mùa gặt, người dân thường đi lại, thu gom lúa hoặc băng qua đường bất ngờ. Trẻ em, gia súc hay xe công nông, xe kéo nhỏ cũng xuất hiện nhiều hơn ở khu vực nông thôn vào thời điểm này.

Đặc biệt, ở những đoạn đường có phơi kín rơm rạ, tài xế ô tô cần chú ý nguy cơ cháy xe bởi rơm rạ khô có thể cuốn vào gầm xe hoặc mắc gần hệ thống ống xả đang nóng, từ đó bén lửa và gây cháy. Sau khi đi qua khu vực nhiều rơm rạ, nên bỏ ra vài chục giây xuống kiểm tra nhanh gầm xe, bánh xe và khoang dưới động cơ để kịp thời phát hiện vật dễ cháy mắc lại.

Các chuyên gia giao thông cũng khuyến cáo, khi đi qua khu vực người dân đang phơi thóc, lúa trên đường, dù không "vừa mắt" nhưng tài xế cần giữ bình tĩnh và ưu tiên an toàn thay vì xảy ra tranh cãi hoặc xung đột. Thực tế đã có nhiều trường hợp chỉ từ va chạm nhỏ hoặc việc cán qua nông sản mà dẫn tới cãi vã, xô xát giữa người đi đường và người dân địa phương.

Trong tình huống gặp hành vi cản trở giao thông quá mức, cố tình chiếm dụng lòng đường hoặc đe dọa an toàn của phương tiện, tài xế nên sử dụng camera hành trình hoặc điện thoại ghi lại hình ảnh, vị trí vi phạm để cung cấp cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

