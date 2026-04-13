Phim "Đất Đỏ" vừa công bố hình ảnh đầu tiên, bắt đầu casting quy mô lớn tại nhiều địa phương.

Hơn 30 năm kể từ dấu ấn của những tác phẩm kinh điển như Người con gái Đất Đỏ và Như một huyền thoại, hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu chính thức trở lại màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh Đất Đỏ. Đây là phiên bản hoàn toàn mới, trực diện và gai góc hơn về hành trình của một biểu tượng lịch sử, đặt nhân vật giữa những lựa chọn khắc nghiệt và sự khốc liệt của chiến tranh.

Không chỉ xây dựng một hình tượng anh hùng mang tính sử thi, Đất Đỏ chọn vẽ nên chân dung của một thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời. Cô Sáu từng mơ về tương lai bình lặng bên cây lê ki ma nhưng trước những bi kịch thời đại, cô đứng lên bước vào cuộc chiến vì Tổ Quốc. Dự án đưa khán giả trở về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn. Nội dung đào sâu vào cuộc chiến tranh giữa đội công an xung phong Đất Đỏ - những tâm hồn đầy thương tổn đã chọn cách cầm súng để bảo vệ bản sắc và lòng tự tôn dân tộc.

Phim kéo người xem vào một không gian ngột ngạt, nơi cái nóng hầm hập và sự tàn nhẫn hiện hữu trong từng hơi thở. Ở đó, “chuồng cọp”, “chuồng bò”, vôi bột hay những lớp sắt gỉ không còn là những khái niệm lịch sử mà trở thành những va chạm rất thật lên cơ thể. Con người không chỉ bị giam giữ mà dần bị bào mòn cả về thể xác lẫn tinh thần, ý chí bị bẻ gãy từng lớp một.

Việc khai thác Côn Đảo theo hướng trải nghiệm - cảm giác - thân thể thay vì chỉ là bối cảnh lịch sử được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều tranh luận và sự chú ý. Đất Đỏ cũng đang được kỳ vọng là bộ phim tâm điểm của năm 2027.

Dự án được dẫn dắt bởi đạo diễn Lê Văn Kiệt - người đứng sau các tác phẩm như Hai Phượng, The Princess, Dịu dàng… Lần này, anh tiếp cận câu chuyện Võ Thị Sáu bằng một ngôn ngữ điện ảnh hiện thực, dữ dội nhưng vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc cá nhân.