Sáng 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nam là cha dượng của bé gái H.T.H.L. (10 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Cổ Đạm).

Nguồn tin của VietNamNet cho biết, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Nam khai nhận, khoảng 22h ngày 19/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở bé L. (là con riêng của vợ) về nhà riêng ở thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm.

Tại thời điểm đó, do bực tức vì cho rằng bé L. nói dối và mang trong lòng định kiến về việc cháu là con riêng của vợ, Nam đã ra tay bạo hành bé.

Ngoài ra, Nam khai nhận, do bực tức những chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ nên trút giận lên cháu bé.

“Tôi đã tát vào miệng, sau đó lấy một thanh gỗ trên tủ đánh cháu. Tiếp đó, tôi thấy cây búa ở cạnh giường nên cầm lấy, đánh hai cái vào đỉnh đầu cháu L.” - đối tượng khai.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: CACC

Sau khi hành hung cháu L., đối tượng đi ngủ. Sáng hôm sau, y khóa cửa rời nhà đi làm, còn người dân phát hiện cháu L. bị thương nên đưa đi cấp cứu.

“Khi tôi đi làm, người dân phát hiện sự việc, đưa cháu đến trạm xá và gọi tôi về. Tôi sang nhà mẹ đẻ, kể lại việc đã đánh cháu L. và nhờ mẹ đưa cháu đi khám. Sau đó, tôi trèo lên nóc nhà để trốn”, lời khai của đối tượng.

Hình ảnh bé L. bị bạo hành. Ảnh: CTV

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bé gái mặc đồng phục học sinh, ở vùng lưng và đầu có nhiều vết thương. Theo tìm hiểu của PV, bé gái là cháu L như nói trên.

Qua xác minh, công an cho biết, L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê ở Sơn La). Chị Bình đã ly hôn chồng cũ và lập gia đình mới với Nguyễn Văn Nam.

Thời điểm cháu bị đánh, chị Bình cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì ông ngoại bị bệnh nặng. Hiện nay, bé L. đang được điều trị ở bệnh viện. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy cháu bị nhiều thương tích vùng đầu, ngực, tay, chân và lưng, tinh thần hoảng loạn.