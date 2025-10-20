Nam là cha dượng của bé gái H.T.H.L. (học sinh lớp 5B, Trường tiểu học Cổ Đạm).

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh bé gái mặc đồng phục học sinh, ở vùng lưng và đầu xuất hiện nhiều vết thương. Theo tìm hiểu của PV, bé gái nói trên là cháu L.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc.

Hình ảnh bé L. nghi bị cha dượng bạo hành. Ảnh: CTV

Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (quê tỉnh Sơn La). Sau đó, chị Bình sinh sống với anh Nguyễn Văn Nam và tiếp tục sinh được hai người con chung.

Thời điểm cháu L. bị đánh, mẹ của L. cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì ông ngoại của cháu L. bị bệnh nặng.

Hiện nay, bé L. đang được điều trị ở bệnh viện.