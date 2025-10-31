Sáng 31/10, phiên tòa xét xử vụ đánh bạc hơn 106 triệu USD tại khách sạn Pullman Hà Nội tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo bị truy tố về tội Đánh bạc.

Trong vụ án này, có 136 người bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc”, trong đó có người là lái xe, shipper, doanh nhân, nội trợ, người về hưu, cán bộ, ca sĩ, cựu lãnh đạo cơ quan nhà nước và có cả người từng giữ chức phó hiệu trưởng một trường đại học.

Người tham gia đánh bạc tại khách sạn Pullman trẻ tuổi có, mà bị cáo đến hầu tòa với mái tóc bạc trắng phau cũng không ít. Trả lời thẩm vấn tại tòa, các bị cáo đưa ra đủ lý do khiến mình “sa ngã” vào King Club. Người vì tò mò, người muốn giải trí, cũng có bị cáo nói rằng hiện thực cuộc sống chán ngán khiến họ phải đi đánh bạc cho đỡ “đau đầu”…

Theo cáo buộc, tháng 6/2020, ông Tạ Quốc Thịnh (SN 1980, cựu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ) mở thẻ đánh bạc tại King Club với tên “Mr John”. Từ ngày 6/2 - 22/6/2024, bị cáo đã đánh bạc 53 lần, bằng hình thức chơi Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 137.597 USD.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông Thịnh khai, bị cáo được cử lên Hà Nội học nâng cao. Thời điểm đó, vào buổi tối, bị cáo thường tìm đến King Club để giải trí. Mỗi lần lên Hà Nội học vào cuối tuần, bị cáo mang theo 10-20 triệu đồng và đã “đốt” vào sòng bài.

Sau thời gian đi học ở Hà Nội và sa đà vào sòng bạc tại khách sạn Pullman, ông Thịnh bị thua hơn 1 tỷ đồng.

Vào King Club đánh bạc để "giải tỏa stress"

Một bị cáo khác bị truy tố về tội Đánh bạc là bà Lê Thị Thêm (SN 1967, ở Hà Nội). Tháng 4/2024, bà Thêm mở thẻ tại King Club với tên "Mrs Cristy". Từ 5/4 - 20/6/2024, bà Thêm đã đánh bạc 39 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 144.308 USD.

Lần chơi nhiều nhất, bà Thêm “đốt” hết 12.901 USD (tương đương khoảng 300 triệu đồng), lần chơi ít nhất là 671 USD (tương đương hơn 14 triệu đồng). Tổng cộng bà Thêm bị thua hơn 500 triệu đồng.

Trước tòa, bà Thêm khai rằng, sau một lần đi uống cà phê tại khách sạn Pullman, bà biết đến King Club. Sau đó, cuộc sống của bị cáo trở nên khó khăn, nhiều áp lực khi bản thân phải mổ não, chồng cũng mắc trọng bệnh.

Thời gian đó, bị cáo bị căng thẳng, stress, đau đầu triền miên nên đã tìm đến King Club để “giải tỏa căng thẳng, cho đỡ stress, đau đầu”. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh đặt câu hỏi với bà Thêm: “Bị cáo cứ đi chơi đánh bạc mà không ở nhà lo cho chồng à?”, bà Thêm đáp: “Ngoài những lúc ở nhà lo cho gia đình và vào bệnh viện chăm chồng thì bị cáo vào King Club chơi đánh bạc”.

Theo lời khai của bà Thêm, mỗi lần đi đánh bạc, bị cáo mang theo khoảng 20 triệu đồng. Tiền này bà lấy từ khoản tiết kiệm trong suốt 40 năm hành nghề trang điểm.

Theo lời khai của bị cáo Lương Hữu Chiến (SN 1978, ở Hà Nội), bị cáo vốn là lái xe cho khách nước ngoài nên đã có dịp đưa khách vào King Club. Vì tò mò, bị cáo đã chơi thử, để rồi hôm nay bị truy tố về tội Đánh bạc.

Cáo buộc cho rằng, tháng 7/2023, bị cáo Chiến đã mở thẻ tại King Club với tên “Mr Hebe”. Từ ngày 27/2 - 31/3/2024, bị cáo đã đánh bạc 29 lần với tổng số tiền hơn 112.957 USD. Bị cáo Chiến bị xác định đã thua hơn 15.134 USD (tương đương hơn 364 triệu đồng).

Trong vụ án này, bị cáo Uông Trường Giang (SN 1974, ở TPHCM) bị cáo buộc mở thẻ với tên “Mrs Ryan” vào tháng 10/2022, đã đánh bạc 36 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 215.000 USD. Lần chơi nhiều nhất hơn 66.000 USD (tương đương hơn 1,5 tỷ đồng). Bị cáo thua hơn 20.000 USD (tương đương khoảng 500 triệu đồng).

Tại phiên tòa, ông Giang không thừa nhận hành vi của mình là đánh bạc vì cho rằng, đó là trò “vui chơi có thưởng”. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh đặt câu hỏi với bị cáo Giang: “Vậy là bị cáo không nhận thức được hành vi phạm tội của mình, về lại tiếp tục chơi, vẫn tiếp tục vi phạm pháp luật?”

Ông Giang trình bày: “Thưa tòa, tôi khẳng định không vi phạm pháp luật. Không phải tôi không nhận thức ra, mà tôi không phạm tội. Số liệu quy kết các lần và tổng số tiền bị cáo đánh bạc không đúng, bị cáo ngạc nhiên về số tiền này!".