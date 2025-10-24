Tối 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bàn Văn Vỹ (SN 1996, trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An (phường Trường Vinh) xảy ra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Bàn Văn Vỹ đã dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế đang làm việc, khiến nhiều người bị thương.

Tiếp nhận sự việc, công an vào cuộc khống chế và bắt giữ Bàn Văn Vỹ.

Tại cơ quan điều tra, Bàn Văn Vỹ khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, sau khi kết hôn, Vỹ và chị L.T.K. (SN 1999, trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An) sinh sống tại Bắc Ninh. Thời gian gần đây, do mang thai đôi sắp sinh nên chị K. về quê (xã Quế Phong) để sinh sống.

Ngày 13/10, Vỹ từ Bắc Ninh về Nghệ An để chăm sóc vợ. Ngày 17/10, Vỹ đưa vợ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An mổ đẻ sinh đôi. Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện, một trong hai cháu bé sức khỏe yếu phải điều trị tích cực.

Cho rằng con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ cháu bé bị tráo đổi, Vỹ nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.

Sáng 23/10, do quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu, cộng với tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con nên Vỹ đã có hành vi bột phát, thiếu kiểm soát.

Bàn Văn Vỹ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Vỹ đã sử dụng dao gây thương tích cho 5 người, gồm 2 người nhà bệnh nhân là chị Ngô Thị Thu T. (trú tại tỉnh Nghệ An) và chị Phan Thị T. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) và 3 nhân viên y tế đều trú tại tỉnh Nghệ An là chị Nguyễn Thị Thuỳ T., chị Nguyễn Thị N. và chị Nguyễn Thị Thu H.

5 người bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, trong đó chị Nguyễn Thị Thùy T. bị thương nặng nhất.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Bàn Văn Vỹ được xác định là có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế hoảng loạn, cấp cứu khẩn cấp.

Xác minh tại địa phương, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự; chủ yếu sinh sống tại Bắc Ninh, thỉnh thoảng mới về quê vợ tại xã Quế Phong.

Tại thời điểm bắt giữ, kết quả xét nghiệm cho thấy Bàn Văn Vỹ âm tính với chất ma túy và qua xác minh ban đầu, đối tượng không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.