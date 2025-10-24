Chiều 24/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh (Nghệ An), cho biết đơn vị đã bàn giao Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) - nghi phạm dùng dao tấn công khiến 7 người bị thương tại bệnh viện - cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh xử lý.

Cũng theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi bắt giữ thành công Bằng Văn Vỹ, lực lượng công an đã thực hiện kiểm tra ma túy, nồng độ cồn đối với đối tượng, kết quả đều âm tính.

Bằng Văn Vỹ (đội mũ bảo hiểm) được bàn giao cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra. Ảnh: N.Phê

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 23/10, Vỹ đang ở phòng bệnh tầng 3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thì đột nhiên có hành động bất thường: ôm một bé sơ sinh và định ném đứa trẻ từ tầng 3 xuống đất.

Khi phát hiện sự việc, nhân viên y tế và người dân xung quanh chạy đến can ngăn thì bị Vỹ dùng dao gọt hoa quả tấn công.

Vụ tấn công khiến 7 người bị thương, trong đó một nữ điều dưỡng bị thương rất nặng với vết thương thấu phổi.

Được biết, Bằng Văn Vỹ đưa vợ đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để sinh con lần thứ 2, là thai đôi thiếu tháng. Vợ của Vỹ và hai bé sơ sinh được chăm sóc và điều trị tại Khoa Sơ sinh. Ngày 22/10, một trong hai con của Vỹ xuất hiện dấu hiệu nhiễm trùng, được chuyển khoa để điều trị.

Trong thời gian vợ và con nằm viện, Vỹ cùng người thân túc trực, chăm sóc con bình thường. Đến khoảng 10h30 ngày 23/10, Vỹ bắt đầu có các hành vi bất thường như đã nêu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.