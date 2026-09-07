Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Tuấn Thành (35 tuổi), Lê Quốc Trung (37 tuổi), Nguyễn Đức Anh (22 tuổi) và Bùi Duy Tân (22 tuổi), cùng ngụ phường Cái Vồn, để điều tra về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Đến thời điểm này, cơ quan CSĐT đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố đối với bị can Võ Tuấn Thành. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, anh L.M.T. (39 tuổi, ngụ phường Cái Vồn) vay tiền của Thành và Trung, lần lượt 150 triệu và 120 triệu đồng. Anh T. hứa sau khi bán đất sẽ trả nợ nhưng hơn 3 tháng vẫn chưa thực hiện, nhiều lần khất nợ.

Khoảng 15h45 ngày 20/8, anh T. cùng vợ là chị N.T.B.L (35 tuổi) dẫn người đi xem mảnh đất vợ chồng anh T. đang rao bán.

Khoảng 16h10, Võ Tuấn Thành điều khiển xe máy chở Lê Quốc Trung đến nơi. Thấy anh T., Trung xuống xe, dùng tay đánh vào người anh.

Anh T. chạy đến chỗ dựng xe máy, định rời đi thì Trung đuổi theo, dùng chân đạp khiến anh ngã xuống đường.

Thấy vậy, người môi giới nói: “Cái gì cũng từ từ để nó bán đất nó trả”. Tuy nhiên, Thành lớn tiếng đe dọa, khiến người này không dám can ngăn.

Chị L. cũng lên tiếng xin cho chồng được bán đất để trả nợ, nhưng Trung nói: “Cho khỏi bán đất luôn, chuyến này trời cứu... khỏi trốn”.

Trung sau đó nắm cổ áo, kéo anh T. về phía xe của Thành, yêu cầu lên xe. Anh T. không đồng ý, vùng vẫy định bỏ chạy thì bị Trung giữ lại, đè xuống đường.

Thành tiếp tục dùng chân đè lên chân anh T., đánh vào đầu rồi đe dọa. Sau đó, Thành điều khiển xe máy chở anh T. ngồi giữa, Trung ngồi phía sau.

Còn chị L. đến Công an phường Cái Vồn trình báo vụ việc.

Các đối tượng Trung, Anh, Tân. Ảnh: CACC

Khi đi được khoảng 700m, do lo anh T. nhảy xuống xe bỏ chạy, Trung kéo hai tay nạn nhân ra phía sau rồi lấy còng số 8 còng lại.

Sau đó, Thành và Trung gặp Bùi Duy Tân cùng Nguyễn Đức Anh. Theo chỉ đạo của Thành, Bùi Duy Tân điều khiển xe chở anh T. ngồi giữa, hai tay vẫn bị còng, Đức Anh ngồi phía sau để đưa về nhà người quen.

Tại đây, Trung đưa ra giấy nợ ghi nội dung anh T. vay 220 triệu đồng. Anh T. ký xác nhận khoản nợ.

Thành tiếp tục yêu cầu anh T. đến nhà mình để viết giấy nợ. Anh T. không dám đi xe của Thành nên được Trung chở.

Cả nhóm sau đó đến quán hủ tiếu của vợ Thành gần Khu công nghiệp Bình Minh.

Tại đây, Thành yêu cầu anh T. ký vào giấy nợ đã được chuẩn bị sẵn. Khi anh T. không ký thì bị Thành đánh và dùng dao đe dọa.

Sau đó, anh T. cũng bị Thành và Đức Anh đánh. Thành yêu cầu anh T. ký giấy nhận nợ 300 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an phường Cái Vồn tiến hành xác minh, mời những người liên quan làm việc. Chiếc còng được Trung ném bỏ trong căn nhà hoang.

Qua làm việc, Trung, Thành, Duy Tân và Đức Anh đã thừa nhận hành vi của mình. Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ tài liệu liên quan, đồng thời đang củng cố hồ sơ để làm rõ thêm hành vi cưỡng đoạt tài sản.