Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã làm rõ nhiều tình tiết trong vụ Thạch Hưng (19 tuổi, ngụ xã Ngãi Tứ) trộm lượng lớn vàng nữ trang và tiền mặt của một người phụ nữ. Cơ quan công an đang tạm giữ Hưng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thạch Hưng. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo lời khai của Hưng, sau khi đột nhập vào nhà bà Thạch Thị L. (55 tuổi, ngụ ấp Loan Mỹ, xã Ngãi Tứ) và lấy trộm số vàng, tiền mặt trị giá hơn 1 tỷ đồng, đối tượng rời khỏi nơi cư trú.

Hưng đã bán một phần số vàng trộm được, lấy hơn 200 triệu đồng để mua dây chuyền, lắc vàng và một xe tay ga Honda Vario màu đen. Đối tượng sau đó di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Khi đến TPHCM, Hưng thuê ô tô chở mình đến Mũi Né rồi thuê khách sạn nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, hành trình lẩn trốn của nghi phạm chỉ kéo dài được vài ngày. Chiều 4/9, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ Hưng tại một khách sạn trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Sau đó, Hưng được di lý về Vĩnh Long để phục vụ điều tra.

Số vàng tang vật được cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Hưng mua xe tay ga bằng tiền bán vàng trộm cắp được. Ảnh: Công an Vĩnh Long



Quá trình đấu tranh, Hưng thừa nhận đã thực hiện vụ trộm tại nhà bà L. Lời khai của nghi phạm phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và tài liệu, chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được.

Công an đã thu giữ nhiều tang vật, gồm: dây chuyền vàng hơn 1 lượng, lắc tay chưa xác định trọng lượng, xe Honda Vario màu đen, điện thoại iPhone 15, iPhone 17, dây chuyền vàng 24K nặng 40 chỉ, 3 nhẫn trơn vàng 24K tổng trọng lượng 5 chỉ, lắc tay vàng 18K nặng 8 chỉ.

Trước đó, sáng 27/8, bà L. chở cháu ngoại đi học. Trước khi rời nhà, bà khóa cửa cẩn thận.

Khoảng 7h30, bà L. về nhà nấu ăn. Khoảng 30 phút sau, khi vào phòng ngủ lấy tiền mua hàng, bà phát hiện cửa tủ quần áo khép hờ. Bà L. kiểm tra, phát hiện số vàng và tiền mặt cất trong túi áo khoác treo trong tủ đã bị lấy mất.

Tài sản bị trộm gồm nhiều vàng và 1 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản hơn 1 tỷ đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long huy động lực lượng truy bắt thành công nghi phạm.

Thưởng nóng lực lượng phá án

Sáng 7/9, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ chào cờ tháng 9/2026 và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ trộm tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng tại xã Ngãi Tứ.

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long thưởng nóng Phòng Cảnh sát hình sự 20 triệu đồng; đồng thời tặng giấy khen cho Đại tá Trần Văn Kỳ, Trưởng phòng; Thượng tá Nguyễn Văn Chót, Phó Trưởng phòng; Thượng tá Nguyễn Chí Bình, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu; Đại úy Phạm Văn Khánh, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự và Đại úy Thạch Vis Xal, cán bộ Công an xã Ngãi Tứ.