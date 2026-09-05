Ngày 5/9, Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ thiếu niên 14 tuổi tử vong tại chỗ sau khi máy cày do em điều khiển bị lật trong lúc làm việc tại ruộng lúa ở xã Phú Thành.

Theo Công an xã Phú Thành, chiều 4/9, anh Lương Minh Chiến (34 tuổi, ngụ ấp Phú Quới) thuê em P.T.T. (14 tuổi, ngụ xã Long Bình) và Võ Thành Nhân (18 tuổi, ngụ xã Long Bình) điều khiển 2 máy cày để cày xới đất ruộng trồng lúa.

Trong lúc làm việc, máy cày do Nhân điều khiển bị lún xuống đất, không thể di chuyển. Nhân nhờ em T. đến nhà anh Chiến lấy dây xích để kéo máy cày lên.

Tuy nhiên, T. không lấy dây xích mà đến vị trí máy cày bị lún, tháo một bộ phận ở trục máy. Sau đó, T. nói với Nhân để mình lên điều khiển máy.

Khi T. leo lên máy và tăng ga, chiếc máy cày bất ngờ lật úp, đè trọn lên người em.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.X

Phát hiện sự việc, Nhân tri hô và nhờ ông Nguyễn Văn Dũng (53 tuổi, ngụ xã Long Bình), đang giữ vịt gần đó, đến hỗ trợ.

Nhân và ông Dũng tìm cách kéo máy cày lên để đưa T. ra ngoài nhưng do phương tiện quá nặng nên không thể thực hiện.

Sau đó, Nhân gọi điện báo cho anh Chiến và trình báo cơ quan công an. Em T. được xác định đã tử vong tại chỗ.