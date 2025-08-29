XEM CLIP:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Khải (22 tuổi, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tại cơ quan công an, Khải thừa nhận: Trong lúc điều khiển xe máy, do đã uống rượu bia nên không kiểm soát được tốc độ; dù nghe tiếng còi cảnh báo nhưng vẫn lao thẳng vào cán bộ công an.

Khải nói: “Khi được đưa về trụ sở, tôi mới nhận thức rõ hành vi của mình và cảm thấy hối hận".

Thiếu tá Trần Hải Quang – Công an phường Láng, người trực tiếp bị Khải tông xe – cho biết anh là chốt chặn cuối cùng, phía sau là đoàn diễu binh đang di chuyển, buộc phải kiên quyết ngăn chặn để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thiếu tá Quang kể: “Tôi thấy đối tượng phóng rất nhanh, liền hạ chân, giơ hai tay chặn lại. Xe lao với lực mạnh khiến tôi ngã ra đường, bay cả mũ. May mắn là tôi kịp chống tay xuống, cùng đồng đội khống chế đối tượng, ngăn nguy cơ va chạm với đoàn diễu binh".

Đối tượng Nguyễn Xuân Khải tại cơ quan công an.

Khoảng 21h40 ngày 27/8, tổ công tác Công an phường Láng đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khu vực đường Láng – Trần Duy Hưng.

Trong lúc tuần tra, lực lượng phát hiện Khải điều khiển xe máy chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm. Khi được yêu cầu dừng xe, đối tượng không chấp hành mà tăng ga, lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, Khải bị khống chế, đưa về trụ sở. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy mức vi phạm 0,572 mg/l khí thở – vượt ngưỡng rất cao.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Khải để xử lý nghiêm theo quy định.