Chiều 28/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã lập hồ sơ xử lý một nam thanh niên có hành vi gây rối, cản trở công an tại chốt bảo vệ A80 trong thời điểm nhạy cảm trước dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Nam thanh niên thách thức lực lượng chức năng. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo đó, vào chiều 27/8, tại chốt bảo vệ phục vụ buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khu vực nút giao dốc Đồng Cổ - Hoàng Hoa Thám, một thanh niên đã lớn tiếng thách thức, cản trở lực lượng công an làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự.

Ngay sau sự việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh. Đến sáng 28/8, Công an phường Tây Hồ phối hợp cùng Công an phường Ngọc Hà đã triệu tập và làm việc với đối tượng, xác định danh tính là H.Đ.D. (SN 1999, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội).

Nam thanh niên làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, H.Đ.D. thừa nhận hành vi vi phạm và mong muốn được xem xét, tạo điều kiện để sửa chữa. Hiện Công an phường Tây Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: dịp Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị – xã hội đặc biệt trọng đại, thu hút đông đảo lực lượng vũ trang, nhân dân và du khách. Đây là dịp thể hiện niềm tự hào, tinh thần đoàn kết dân tộc, cùng nếp sống văn minh, thanh lịch của người Việt.

Cơ quan công an kêu gọi mỗi người dân đồng hành cùng lực lượng chức năng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự để sự kiện diễn ra an toàn, trang trọng, để lại hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Những hành vi vi phạm, gây rối sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.