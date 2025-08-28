Tối 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Khải (SN 2003, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Xuân Khải. Ảnh: A.T.

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 27/8, tổ công tác Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại khu vực đường Láng – Trần Duy Hưng.

Đối tượng làm việc với cơ quan công an. Ảnh: A.T.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Xuân Khải điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên đường Láng (hướng từ Ngã Tư Sở đi Cầu Giấy), không đội mũ bảo hiểm.

Khi được ra hiệu lệnh dừng xe, Khải không chấp hành mà lao thẳng vào cán bộ công an, khiến người này ngã xuống đường.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở để làm rõ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Khải vi phạm ở mức 0,572 mg/l khí thở.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Khải để xử lý theo quy định pháp luật.