Ngày 13/9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), xe bồn do Đinh Văn Long (SN 1974, trú tại Phú Thọ) điều khiển va chạm với xe máy điện do nữ sinh 15 tuổi điều khiển.

Sau cú va chạm, Long không dừng lại cứu giúp mà cố tình tiếp tục lái xe, kéo lê nạn nhân khiến em tử vong. Sau khi bỏ trốn, đến tối cùng ngày Long ra đầu thú và khai mục đích để nạn nhân “chết luôn” nhằm tránh trách nhiệm bồi thường. Cơ quan công an đánh giá hành vi của Long là tàn nhẫn, vô nhân tính và đang hoàn tất hồ sơ xử lý.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hành vi cố ý lái xe kéo lê nạn nhân đến tử vong sau va chạm khiến dư luận đặt câu hỏi: với động cơ đê hèn và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng Đinh Văn Long có thể phải đối mặt với khung hình phạt nào theo quy định pháp luật?

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Hà Nội) cho rằng hành vi của Đinh Văn Long thể hiện sự tàn nhẫn, vô cảm, khó chấp nhận.

Theo phân tích của luật sư Thơm, hành vi này có dấu hiệu phạm tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Với tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, mức hình phạt cao nhất Long có thể đối diện là tử hình.

“Đây không còn là một vụ vi phạm giao thông thông thường, mà là hành vi cố ý tước đoạt mạng sống người khác. Đối tượng đã chọn cách đẩy nạn nhân vào cái chết thay vì đối diện trách nhiệm pháp lý và dân sự. Cần xử lý thật nghiêm minh để răn đe và bảo vệ công lý”, luật sư Thơm nhấn mạnh.

Đối tượng Đinh Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Luật sư Thơm nhận định, Long đã 'sai chồng sai', từ một va chạm giao thông, thay vì cứu giúp, tài xế Long cố tình đẩy sự việc đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không thể dung thứ. Không chỉ xử lý cá nhân Long, nếu thiếu biện pháp nghiêm khắc, sẽ tạo tiền lệ xấu, khiến một bộ phận tài xế coi thường pháp luật và sinh mạng con người.

Đồng quan điểm với luật sư Thơm, luật sư Lê Văn Kiên, Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng công lý cũng cho biết, trường hợp người phạm tội với hành vi cố tình cán chết người sau khi gây tai nạn giao thông bị truy cứu đối với tội giết người thì hình phạt cao nhất được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt từ 12-20 năm tù, chung thân và cao nhất là tử hình.

Bên cạnh đó, luật sư Kiên cũng nêu dẫn chứng Án lệ số 30/2020/AL ban hành kèm theo Quyết định 50/QĐ-CA năm 2020 về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi gây tai nạn.

Theo khái quát về nội dung Án lệ số 30/2020/AL: Tình huống án lệ: Sau khi gây ra tai nạn giao thông cho bị hại, bị cáo dừng xe xuống kiểm tra thấy bị hại nằm dưới gầm xe ô tô, không xác định được bị hại còn sống hay đã chết, bị cáo tiếp tục điều khiển xe chèn lên người bị hại. Hậu quả là bị hại chết. Trường hợp này, bị cáo phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”.

Để ngăn chặn những vụ việc tương tự, luật sư Nguyễn Anh Thơm đề xuất siết chặt quản lý tài xế, đặc biệt với người điều khiển phương tiện cỡ lớn như xe bồn, xe tải; tăng nặng chế tài đối với hành vi bỏ mặc, không cứu giúp nạn nhân sau tai nạn.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đạo đức nghề nghiệp để mỗi tài xế ý thức rõ sinh mạng con người luôn phải được đặt lên hàng đầu. Việc công khai xét xử nghiêm minh cũng sẽ là lời cảnh tỉnh cho nhiều tài xế.