Cho rằng bị ô tô phía sau chèn ép khi xin đường chuyển hướng, người đàn ông đi xe máy đã vượt lên chặn đầu xe, cãi vã rồi bóp mũi, tát tài xế.

Ngày 12/10, lãnh đạo Công an xã Thuận An (Hà Nội) cho biết đơn vị đã làm rõ vụ người đàn ông chặn đầu ô tô, hành hung tài xế xảy ra trên đường Dương Đức Hiền vào sáng 11/10.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy dừng trước đầu ô tô, chửi bới, bóp mũi rồi tát vào mặt tài xế. Sự việc thu hút sự chú ý, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã xác minh, mời ông L.X.H. (SN 1972, trú tại xã Thuận An) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông H. khai rằng bị ô tô đi phía sau chèn ép khi xin đường chuyển hướng nên bức xúc, vượt lên dừng xe máy ngay trước đầu ô tô. Sau đó, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Trong lúc tranh cãi, ông H. thừa nhận đã dùng tay bóp mũi và tát vào mặt tài xế ô tô.

Hiện Công an xã Thuận An tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.