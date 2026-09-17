Chiều 17/9, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang có công văn khẩn gửi UBND các xã, phường, đặc khu và cơ sở giáo dục trên địa bàn, yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng và phòng ngừa hành vi bạo lực trong học sinh.

Động thái này được đưa ra sau khi mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nam sinh lớp 7 tại đặc khu Phú Quốc siết cổ, túm tóc và liên tục hành hung chị N. (27 tuổi, là mợ của nam sinh).

Trong văn bản, Sở GD-ĐT nhận định sau khai giảng đã xảy ra một số hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, có biểu hiện bạo lực liên quan đến học sinh, được phản ánh trên báo chí và mạng xã hội.

Clip ghi lại hành vi bạo lực của nam sinh. Ảnh: Cắt từ clip

Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát, chấn chỉnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; chú trọng rèn kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và ứng xử phù hợp, không dùng bạo lực.

Các trường cần chủ động nắm bắt tâm lý, hành vi, mối quan hệ của học sinh; phát hiện sớm nguy cơ phát sinh bạo lực để kịp thời giáo dục, hỗ trợ; đồng thời, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng liên quan trong quản lý, giáo dục học sinh.

Sở cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên kiểm tra, theo dõi, kịp thời xử lý, giáo dục và hỗ trợ học sinh có hành vi vi phạm hoặc nguy cơ phát sinh bạo lực, báo cáo cơ quan có thẩm quyền đối với vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nam sinh lớp 7 bất ngờ tấn công, siết cổ chị N. (27 tuổi, tại đặc khu Phú Quốc) lúc 6 giờ 35 sáng 15/9, khi nạn nhân đang chuẩn bị đưa con đi học.

Đến ngày 16/9, lãnh đạo đặc khu Phú Quốc chỉ đạo công an phối hợp các phòng chuyên môn làm việc với nhà trường và những người liên quan, khẩn trương xác minh, báo cáo kết quả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.