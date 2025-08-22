Sáng 22/8, Công an TP Hà Nội đã thông tin vụ việc Đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng CSCĐ, bị hai “quái xế” đi xe máy tông trực diện khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, sau khi bị 2 đối tượng đi xe máy tông trực diện, Đại úy Lê Đình Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi - hàm, gãy tay trái. Hiện, anh đã tỉnh táo và có thể nói chuyện.

Chị Trịnh Thị Loan – vợ Đại úy Công – cho biết, hiện có nhiều kẻ xấu lợi dụng vụ việc, sử dụng tài khoản ảo để tung tin sai sự thật, giả danh gia đình kêu gọi quyên góp.

Người vợ khẳng định gia đình không kêu gọi ủng hộ vật chất, chỉ đón nhận tình cảm, lời động viên của mọi người. Đại diện Phòng CSCĐ cũng thông tin thêm, cơ quan và gia đình hoàn toàn có khả năng chăm sóc Đại úy Lê Đình Công.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (18 tuổi, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) phóng với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm, hướng về Âu Cơ.

Phát hiện nhóm thanh niên chạy xe tốc độ cao, có dấu hiệu nguy hiểm cho đội hình diễu binh và người dân, tổ công tác tại chốt bảo vệ số 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Nam và Quân không chấp hành mà lao thẳng vào Đại úy Lê Đình Công. Hai đối tượng đã bị khống chế, tạm giữ để điều tra.