Ngày 22/1, đại diện Sở GTVT Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT, UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (luật mới) và đề nghị dừng tiếp nhận.

Theo Sở GTVT, đơn vị nhiều lần liên hệ Cục Đường bộ Việt Nam để cập nhật các phiên bản mới nhưng các phần mềm cấp đổi GPLX trực tiếp và trực tuyến vẫn có nhiều lỗi không khắc phục được, cá biệt có một số phần mềm phiên bản mới lại bị lỗi nhiều hơn phiên bản cũ.

Sở đã cử cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trực tiếp xử lý nhưng vẫn không được. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều Sở GTVT trên cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, giảm áp lực cho đơn vị, Sở GTVT Hà Tĩnh đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương bổ sung, chỉnh sửa các phần mềm cấp đổi GPLX trực tiếp và trực tuyến, đồng thời phối hợp các Sở GTVT tìm biện pháp sớm khắc phục, xử lý các GPLX đã tiếp nhận bị lỗi, bị thất lạc trên môi trường số.

Ngoài ra, đề nghị Bộ GTVT, UBND tỉnh cho phép dừng cấp đổi GPLX từ ngày 22/1 cho đến khi các phần mềm được hoàn thiện.

Hà Tĩnh dừng cấp đổi GPLX từ ngày 22/1. Ảnh minh họa: T.L

Đối với các GPLX đến hạn trong thời gian dừng cấp đổi sẽ được tự động gia hạn cho đến khi phần mềm được hoàn chỉnh.

Đối với các GPLX đã tiếp nhận, bị lỗi không in ra đúng chuẩn thì kiến nghị Bộ Công an cho phép người dân được sử dụng giấy hẹn để sử dụng giống như GPLX cho đến khi khắc phục được phần mềm, in ra được GPLX.

Được biết, từ ngày 2/1, Sở GTVT Hà Tĩnh đã tổ chức nhận hồ sơ cấp đổi GPLX theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Trong thời gian từ ngày 2 - 20/1, Sở GTVT Hà Tĩnh đã tiếp nhận 1.085 hồ sơ trực tiếp và 341 hồ sơ trực tuyến toàn phần (cấp độ 4) nhưng đến nay, mới trả được 701 GPLX đổi trực tiếp và 83 GPLX đổi trực tuyến, có 95 hồ sơ đổi trực tuyến đã nhận nhưng thất lạc trên môi trường số. Vì vậy, hiện nay có 105 hồ sơ đã thanh toán xong trên hệ thống dịch vụ công quốc gia nhưng không dám tiếp nhận về phần mềm quản lý GPLX.