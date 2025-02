Ngày 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy mới, cùng với đó là quyết định điều động lãnh đạo cấp phòng và công an cấp huyện.

Tại buổi lễ, sau khi trao quyết định cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Trần Văn Phúc đã có bài phát biểu đầy xúc động về chặng đường 73 năm của công an cấp huyện. Ông nhấn mạnh, từ năm 1952, khi công an cấp huyện ra đời, lực lượng này đã lập nhiều chiến công, góp phần bảo vệ an ninh, trật tự xã hội.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đại tá Trần Văn Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Công

"Với mô hình tổ chức bộ máy mới 2 cấp, đồng nghĩa với việc kết thúc hoạt động của công an cấp huyện từ ngày 1/3. Đây là dấu mốc chính thức kết thúc một sứ mệnh lịch sử," Đại tá Phúc chia sẻ.

Ông cũng bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của lực lượng công an cấp huyện, đồng thời tin tưởng cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm ở đơn vị mới.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ghi nhận và biểu dương những cán bộ đã tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, cũng như những người sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở vị trí thấp hơn để đảm bảo sự ổn định của tổ chức.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đại tá Trần Văn Phúc trao quyết định và tặng hoa các lãnh đạo cấp phòng, huyện nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Phạm Công

Trong bối cảnh mới, Đại tá Phúc yêu cầu các đơn vị khẩn trương ổn định tổ chức, bám sát địa bàn, không để xảy ra tình trạng gián đoạn. Các đơn vị cũng cần xây dựng, hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc, đồng thời tập trung bảo vệ an ninh, an toàn cho đại hội đảng bộ các cấp.

Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để chuyển giao các chức năng quản lý nhà nước như cai nghiện, lý lịch tư pháp, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, an ninh an toàn thông tin.

Đại tá Phúc cũng nhấn mạnh việc tăng cường đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và phân công nhiệm vụ rõ ràng. Cuối cùng, cần đảm bảo việc bàn giao, quản lý tài sản của công an cấp huyện được thực hiện đúng quy định, tránh thất thoát.