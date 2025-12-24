Điểm nhấn mới Tà Xùa

Tà Xùa, vùng cao thuộc huyện Bắc Yên (cũ), tỉnh Sơn La, được biết đến là một trong những “thiên đường mây” nổi tiếng của Việt Nam, thu hút đông đảo du khách nhờ cảnh quan đặc sắc và trải nghiệm du lịch khác biệt. Tại đây, du khách có thể check-in tại nhiều điểm đến đặc trưng như Sống lưng khủng long, đỉnh Tà Xùa, ruộng bậc thang Xím Vàng, rừng nguyên sinh Háng Đồng, mỏm Cá heo, cây cô đơn...

Nhờ sự quan tâm của các cấp, ngành, sự năng động của người dân địa phương cùng sự tham gia của các nhà đầu tư yêu du lịch, sau đại dịch Covid-19, du lịch Tà Xùa đã ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng ấn tượng.

Sự kết hợp giữa địa hình núi cao, khí hậu mát lành và cảnh quan biển mây kỳ ảo đã biến Tà Xùa trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn tại Tây Bắc.

Năm 2023, Tà Xùa đón 132.800 lượt khách, doanh thu đạt 46,5 tỷ đồng. Sang năm 2024, lượng khách tương đương năm trước (131.760 lượt) nhưng doanh thu tăng mạnh, vượt 72 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Tà Xùa đã đón 125.429 lượt khách, doanh thu đạt 72,3 tỷ đồng, vượt cả năm 2024.

Theo ông Nguyễn Thăng Phúc, Chi hội trưởng Chi hội du lịch khu vực Bắc Yên, Chủ cơ sở Mùa Homestay, lượng khách quốc tế đến Tà Xùa đang tăng dần, chủ yếu là khách Hàn Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Trung Quốc. “Tà Xùa không chỉ xuất hiện ngày càng nhiều trên bản đồ du lịch Việt Nam mà còn dần được biết đến trên bản đồ du lịch quốc tế”, ông nhận định.

Không chỉ có Tà Xùa, nhiều khu, điểm du lịch khác của Sơn La cũng được đầu tư, nâng cấp để phục vụ du khách. Đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó du lịch là lĩnh vực chịu tác động nặng nề.

Tuy nhiên, với tinh thần “biến nguy thành cơ”, Sơn La đã tranh thủ giai đoạn vắng khách để phát triển sản phẩm mới và nâng cấp hạ tầng du lịch.

Tại Mộc Châu, nhiều điểm đến mới được đưa vào khai thác như cầu kính Bạch Long, chợ đêm Mộc Châu, khu du lịch Happy Land, các điểm check-in nổi tiếng như đồi chè trái tim, Mocha Hill, vườn mận Nà Ka, vườn hồng, cùng các điểm du lịch cộng đồng tại bản Áng (xã Đông Sang), bản Vặt... Mạng lưới điểm đến tiếp tục được mở rộng sang các địa bàn Vân Hồ, Quỳnh Nhai, Phù Yên, Mường La và TP Sơn La.

Đến nay, Tà Xùa có hơn 80 cơ sở lưu trú, gồm homestay và nhà nghỉ, tạo việc làm cho khoảng 250 lao động trực tiếp tại địa phương.

Song song với đó, nhiều di tích lịch sử - văn hóa được tôn tạo, phục dựng, trở thành điểm tham quan hấp dẫn như Nhà tù Sơn La (di tích quốc gia đặc biệt), Đền thờ vua Lê Thái Tông (TP Sơn La), Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại đèo Nhọt (Phù Yên), Đền thờ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Pha Đin (Thuận Châu). Các lễ hội truyền thống cũng được khôi phục, tổ chức gắn với hoạt động du lịch.

Các tour, tuyến du lịch được hình thành, kết nối các khu, điểm tham quan với các hoạt động trải nghiệm, đặc biệt tại Mộc Châu, Quỳnh Nhai, Tà Xùa, Ngọc Chiến (Mường La), Suối Chiếu (Phù Yên) và TP Sơn La. Các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh cũng tăng cường liên kết với đối tác ngoài tỉnh, trao đổi khách, góp phần mở rộng thị trường.

Đáng chú ý, dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2024), lượng khách đến Sơn La tăng đột biến nhưng các dịch vụ vẫn giữ ổn định giá, bảo đảm an toàn, an ninh.

6 nhiệm vụ trọng tâm

Theo ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, du lịch đang ngày càng khẳng định vai trò là ngành kinh tế quan trọng, đóng góp rõ nét vào tăng trưởng chung của địa phương.

Nếu năm 2019, Sơn La chỉ đón khoảng 2,5 triệu lượt khách, doanh thu hơn 1.915 tỷ đồng thì đến năm 2024, lượng khách tăng lên 4,9 triệu lượt, doanh thu đạt 5.800 tỷ đồng, tăng gần 203%. Năm 2025, toàn tỉnh ước đón gần 6 triệu lượt khách, doanh thu khoảng 7.000 tỷ đồng.

Tuy vậy, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như tiến độ rà soát, điều chỉnh quy hoạch tại một số địa bàn còn chậm; thu hút đầu tư vào du lịch chưa tương xứng với tiềm năng; nhiều dự án gặp khó khăn về thủ tục đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hạ tầng du lịch chưa đồng bộ; chất lượng sản phẩm, dịch vụ chưa đồng đều; liên kết vùng và chuỗi giá trị còn hạn chế.

Du khách có thể đến Sơn La tham quan gần như suốt bốn mùa.

Để duy trì đà tăng trưởng và khắc phục những điểm nghẽn còn tồn tại, tỉnh Sơn La xác định rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Một là, hoàn thành việc rà soát điều chỉnh quy hoạch chung phát triển du lịch Mộc Châu, mở rộng từ 4.000ha lên 205.000ha, bao gồm khu vực trung tâm và mở rộng đến 13 điểm du lịch vệ tinh ở các xã, phường của Mộc Châu và Vân Hồ hiện nay, nhằm đa dạng các sản phẩm du lịch của tỉnh.

Hai là, rà soát các cơ chế, chính sách của tỉnh trong lĩnh vực phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư và hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng phù hợp với giai đoạn mới, chính quyền địa phương hai cấp.

Ba là, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về hành lang pháp lý cho các dự án du lịch, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để người dân tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Bốn là, tập trung đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (quy mô 4 làn xe); đồng thời triển khai các thủ tục để khởi công đoạn từ Mộc Châu - TP Sơn La.

Năm là, xây dựng lộ trình công nhận các khu, điểm du lịch trọng điểm như Khu du lịch quốc gia lòng hồ thủy điện Sơn La, các khu du lịch cấp tỉnh Tà Xùa, Ngọc Chiến, đỉnh đèo Pha Đin.

Cuối cùng, tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa - du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên và phát huy bản sắc độc đáo của các dân tộc Sơn La.