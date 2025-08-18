Dòng chảy thịnh vượng và gắn kết

“Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ” là quan niệm truyền thống lâu đời khi chọn đất, chọn nơi an cư, lập nghiệp. Quan niệm “tam cận” phản ánh tư duy thực tế và tầm nhìn phát triển của người Việt Nam. Không dừng lại chỉ là tính tiện lợi cho đi lại, bán buôn, mà “tam cận” còn mang hàm nghĩa phong thủy - những nơi gần chợ, gần sông, gần đường hội tụ sinh khí, mang đến cho gia đình sự no đủ, thịnh vượng và gắn kết cộng đồng.

Lối vào dự án căn hộ Kiều by KITA

Ngày nay, quan niệm “tam cận” vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Những dự án ở vị trí gần chợ, trung tâm thương mại (thị), gần kênh, sông (giang), gần đường lớn hoặc giao lộ (lộ) luôn được xem là “giao điểm vàng” vừa thuận tiện vừa giàu giá trị phong thủy. Dù vậy, trong bối cảnh phát triển đô thị hiện nay, không dễ để tìm được những vị trí nhà hội đủ các lợi thế như vậy, nhất là ở những khu vực trung tâm của siêu đô thị lớn như TP.HCM.

Với lý do này, khi dự án Kiều by KITA tại số 927 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP.HCM xuất hiện đã được đông đảo khách hàng quan tâm, đón nhận, nơi hội đủ yếu tố “tam cận” hiếm hoi ở trung tâm TP.HCM.

“Nhất cận thị”, Kiều by KITA nằm giữa khu vực thương mại dịch vụ Chợ Lớn sầm uất hàng trăm năm qua. Chỉ cần 5-10 phút đi xe, cư dân Kiều by KITA có thể ghé chợ An Đông (cách chưa đầy 1km), chợ Bình Tây (cách 3,5km), chợ Hòa Bình chỉ cách 500 mét với ít phút đi bộ. Nếu ngược về phía quận 1 (cũ) thì cũng chỉ 3 km tới chợ Bến Thành. Bên cạnh các chợ truyền thống, nếu muốn tìm vài món đồ sang chảnh một chút thì cũng không thiếu nơi, như Hùng Vương Plaza cách 2km, Nowzone 1,5km…

Dòng kênh Tàu Hũ uốn lượn nhìn từ dự án Kiều by KITA

“Nhị cận giang” - dòng kênh Tàu Hũ uốn lượn ngay trong tầm mắt của cư dân Kiều by KITA. Dòng kênh mềm mại, lượn qua khu vực Kiều by KITA bằng một khúc quanh, với hai bên bờ hàng cây xanh thắm điểm tô cho những ô cửa Kiều by KITA vẻ đẹp hiền hòa, nhưng đồng thời cũng là nơi “tụ thủy sinh tài” theo quan niệm phong thủy.

“Tam cận lộ” - Kiều by KITA tọa lạc ngay mặt tiền Trần Hưng Đạo, trục đường sầm uất, nối liền nối liền quận 1 và quận 5 cũ dài 6 km và đây là một trong những tuyến đường huyết mạch, giao cắt với nhiều tuyến phố lớn như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thái Học, Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền… Cư dân Kiều by KITA chỉ cần đi khoảng 300 mét là ra đại lộ Võ Văn Kiệt, con đường lớn thông thoáng nối liền phía Đông - phía Tây thành phố.

Không chỉ cận thị, cận giang, cận lộ, cư dân Kiều by KITA còn được hưởng lợi với những tiện ích đặc biệt chỉ có ở khu vực quận 5 (cũ). Đó là hệ thống trường học hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học, những công trình văn hóa, di sản phủ khắp nơi. Cũng không thể không kể đến các bệnh viện lớn hàng đầu cả nước đều tập trung ở đây. Nhiều khách hàng chia sẻ, vì sự đủ đầy này mà họ yên tâm đưa cả gia đình đến an cư, bởi mọi nhu cầu của cả 3 thế hệ, từ học hành, công việc làm ăn, chăm sóc sức khỏe… đều được đáp ứng trọn vẹn.

Nâng niu từng phút riêng tư

Với vị trí “vàng” thuận lợi, hội tụ dòng chảy sinh khí, tài khí, không khó để hình dung ra không khí náo nhiệt, sôi động hàng ngày ở khu vực Kiều by KITA tọa lạc. Nhưng điều đặc biệt ở đây, là không gian sống Kiều by KITA được thiết kế đúng chuẩn “náo nhiệt ngoài ngưỡng cửa, riêng tư nơi thềm nhà”. Chỉ vừa bước chân qua lối vào dự án, một không gian thanh tĩnh mở ra, cư dân thực sự có được cảm giác trở về nhà, về với nơi an bình, riêng tư sau những giờ phút náo nhiệt bên ngoài.

Một trong những điểm khác biệt giữa Kiều by KITA so với các siêu dự án khu dân cư cao cấp, là các tiện ích và không gian được thiết kế vừa đủ, dành riêng cho cư dân, tránh việc quá tải trong phục vụ. Các tiện ích chung được bố trí ở tầng 12A và 12B của dự án, như hồ bơi skyview để vui đùa trong nước mát, phòng gym, yoga & sauna luyện tập. Đôi khi “đổi gió” với một bữa ăn ở skygarden, nhìn ngắm thành phố từ trên cao. Trẻ em có không gian chơi đùa thoải mái trong khu vui chơi dành riêng cho cư dân Kiều by KITA.

Mỗi căn hộ tại Kiều by KITA đều có diện tích lớn, từ 90 - 355 m2, thiết kế thoáng rộng, đủ không gian sinh hoạt chung và không gian riêng cho mỗi người trong gia đình. Nội thất từ bàn ghế, kệ tủ, đèn chiếu sáng... đều được xếp đặt vừa vặn cho những phút giây bên nhau của gia đình. Từ ban công căn hộ, cư dân Kiều by KITA có thể ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ, chứng kiến những khung cảnh tuyệt đẹp từ trên cao mà không cần phải len lỏi giữa dòng người đông đúc mùa lễ hội.

Kiều by KITA luôn thấu hiểu và nâng niu những giây phút riêng tư đáng quý, với những không gian tinh tế, phù hợp nhất.

Bích Đào