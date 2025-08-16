Bộ Xây dựng nâng cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định về kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đó, Bộ Xây dựng đặt ra các mục tiêu là hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thành nền tảng số thống nhất. Đồng bộ, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, đồng thời công khai minh bạch thông tin cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, đảm bảo 100% dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được cập nhật "đúng, đủ, sạch, sống", đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, sẵn sàng tích hợp, khai thác trên môi trường số.

Bên cạnh đó, ứng dụng các công nghệ tiên tiến để hỗ trợ dự báo, phân tích xu hướng thị trường bất động sản.

Hà Nội sắp mở bán căn hộ 40m2 giá 824 triệu đồng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin về giá bán của dự án nhà ở xã hội tại xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh).

Dự án do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, được khởi công từ cuối năm ngoái. Tổng số căn hộ để bán là 419 và 47 căn cho thuê. Các căn có diện tích từ 40-76,6m2.

STT Dự án Chủ đầu tư Vị trí Quy mô Dự kiến hoàn thành Dự kiến mở bán Giá bán (triệu đồng/m2) 1 Nhà ở xã hội tại khu đô thị Kim Hoa Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà Xã Kim Hoa, huyện Mê Linh (cũ) 4 tòa nhà cao 9 tầng, 720 căn hộ Quý IV/2027 Quý II/2025 21,2 2 Chung cư cao tầng CT1 thuộc khu nhà ở xã hội Thượng Thanh Liên danh CTCP Himlam Thủ Đô và CTCP BIC Việt Nam Phường Thượng Thanh, quận Long Biên (cũ) 22 tầng nổi, 1 tum và 3 tầng hầm, 600 căn hộ Quý III/2027 Quý III/2025 26-27 3 Nhà ở xã hội N01 Hạ Đình Liên danh Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Công ty CP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội Haweicco; Công ty CP Kinh doanh và phát triển nhà DAC Hà Nội Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ) 25 tầng + 1 tầng hầm, 440 căn hộ Quý IV/2027 Quý IV/2025 25 4 Công trình CT3 thuộc dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 - Khu đô thị mới Kim Chung Liên danh chủ đầu tư Handico và Viglacera Xã Kim Chung, huyện Đông Anh (cũ) 3 toà chung cư, mỗi toà 12 tầng + 1 tum, 1.104 căn hộ Quý IV/2026 1/10/2025 18,4 5 Nhà ở xã hội Uy Nỗ Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (cũ) 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm + 1 tum, 466 căn hộ Quý IV/2026 Quý III/2025 20,6

Danh sách các dự án nhà ở xã hội sắp mở bán tại Hà Nội.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán nhà xã hội tại dự án này khoảng 20,6 triệu đồng/m2, đã bao gồm VAT nhưng chưa có phí bảo trì hơn 392.000 đồng/m2.

Như vậy, với đơn giá 20,6 triệu một m2, căn nhỏ nhất tại dự án Uy Nỗ có giá 824 triệu đồng. Căn lớn nhất có giá khoảng 1,57 tỷ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026. Hồ sơ đăng ký mua, thuê mua dự án này có thể được tiếp nhận từ quý III/2025.

Ngành thuế ra 'tối hậu thư' với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng

Cục Thuế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Cục Thuế cho biết, hiện vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, Cục Thuế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, tổ dân phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Cận cảnh khu 'đất kim cương' làm tổ hợp lễ hội pháo hoa gần 11.000 tỷ ở Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng chính thức phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế, tọa lạc tại phường Ngũ Hành Sơn.

Khu đất nằm giữa cầu Tiên Sơn và cầu Trần Thị Lý, hướng ra sông Hàn. Ảnh: Hồ Giáp

Dự án có tổng diện tích hơn 210.000m2, sở hữu vị trí đắc địa. Phía bắc giáp đường Phạm Hữu Kính; phía nam giáp đường An Tư Công Chúa và cầu Tuyên Sơn; phía tây giáp sông Hàn và vỉa hè đường Chương Dương; phía đông tiếp giáp đường Mỹ An 8, Hoài Thanh, Phan Hành Sơn và khu dân cư hiện hữu.

Tổng vốn đầu tư của dự án gần 10.750 tỷ đồng. Thời gian đấu giá dự kiến vào quý II hoặc quý IV/2025, với giá khởi điểm là 23.822.440 đồng/m2.

TPHCM chọn vị trí xây trung tâm hành chính mới cho 7.000 cán bộ làm việc

UBND TPHCM vừa trình Ban Thường vụ Thành ủy về việc nghiên cứu, triển khai dự án xây dựng khu trung tâm hành chính thành phố.

“Nhiều trụ sở đã xuống cấp, thiếu diện tích, chưa đáp ứng yêu cầu về công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật và công nghệ thông tin, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp”, UBND TP nêu rõ lý do cần thiết xây dựng trung tâm hành chính mới.

UBND TP dự kiến đặt Trung tâm hành chính tại khu hồ trung tâm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Vị trí này thuận lợi kết nối giao thông chung nhưng có hạn chế là phải điều chỉnh các đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Nếu được chấp thuận chủ trương, UBND TP sẽ chỉ đạo rà soát và điều chỉnh quy hoạch, hướng tới mục tiêu khởi công công trình trong quý I/2026.