Bản ghi nhớ hợp tác tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động phục vụ người bệnh nhằm tối ưu hóa hiệu quả khám, chữa bệnh; nâng cao năng lực chuyên môn đội ngũ y tế; hợp tác triển khai các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ xử trí các tình huống y tế khẩn cấp và mở rộng hợp tác quốc tế, mang lại giá trị thiết thực cho hàng triệu gia đình Việt.

Long Châu cùng Bệnh viện Đại học Y Dược ký kết hợp tác chiến lược, đồng kiến tạo hệ sinh thái y tế vì sức khỏe người Việt

Ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực chuyên môn

Dựa trên nền tảng công nghệ vững chắc, Long Châu hợp tác cùng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát triển và ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe, đồng thời triển khai đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ quản lý và vận hành, hướng đến nền y tế thông minh và thuận tiện cho người dân.

Song song đó, các bác sĩ và chuyên gia đầu ngành sẽ phối hợp tổ chức đào tạo cho hội đồng y khoa, bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ Long Châu, chuẩn hóa năng lực, bảo đảm an toàn cho khách hàng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành “cánh tay nối dài” của ngành y trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Lan tỏa tinh thần thiện nguyện

Lấy người dân làm trung tâm, hai bên sẽ mở rộng hoạt động thiện nguyện, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa, thông qua các chuyến khám chữa bệnh lưu động miễn phí. Sự phối hợp giữa đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và hơn 20.000 nhân sự y tế của 2.240 nhà thuốc, 190 trung tâm tiêm chủng Long Châu (tính đến tháng 8/2025) sẽ góp phần tăng cường công tác dự phòng, tầm soát sớm và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Long Châu hợp tác cùng đội ngũ công nghệ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM triển khai ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe

Đẩy mạnh kết nối chuyên môn và hợp tác quốc tế

Một điểm nhấn trong hợp tác là thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, tạo “lá chắn an toàn” hỗ trợ người dân trong các tình huống y tế khẩn cấp. Đồng thời, hai bên mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối đội ngũ y tế Việt Nam với các bệnh viện, trường đại học uy tín, nhằm đưa tiến bộ y học đến gần hơn, giúp người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, bình đẳng như tại các quốc gia phát triển.

PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu tại buổi lễ ký kết

Chia sẻ về chương trình hợp tác, PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: “Với vai trò là bệnh viện thực hành kiểu mẫu của Đại học Y Dược TP.HCM, bệnh viện luôn gắn kết chặt chẽ ba trụ cột điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời tiên phong ứng dụng công nghệ trong mọi hoạt động. Chúng tôi tin tưởng rằng, việc hợp tác chiến lược cùng Long Châu sẽ mở ra nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn và toàn diện hơn cho người bệnh, góp phần tạo nên hệ sinh thái y tế nhân văn và chuẩn mực”.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe cộng đồng cần sự chung tay từ nhiều phía, trong đó sự kết nối giữa bệnh viện và hệ thống nhà thuốc - tiêm chủng sẽ mở ra những giá trị thiết thực hơn cho người dân. Hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM là bước đi quan trọng giúp Long Châu đưa dịch vụ y tế an toàn, hiện đại, chuyên môn cao và dễ tiếp cận đến gần hơn với người dân”.

Trước đó, Long Châu và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã đồng hành trong nhiều hoạt động như đào tạo chuyên môn, cấp cứu, hồi sức tim phổi, thăm khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong chăm sóc sức khỏe, hai đơn vị tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược, kết nối công nghệ, phát triển chuyên môn y khoa và lan tỏa trách nhiệm xã hội, đặt người dân ở trung tâm, hướng đến hệ sinh thái y tế hiện đại, nhân văn và bền vững, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Phương Dung