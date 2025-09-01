Gần đây, tôi nghe nhiều thông tin một số người đột ngột tử vong do bệnh tim mạch. Xin bác sĩ tư vấn làm thế nào để biết nguy cơ tim mạch của mình? (Lê Thị An - 41 tuổi, Quảng Ninh)

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Mỹ Bảo Anh, chuyên gia Nội Tim mạch tại TPHCM tư vấn:

Bệnh tim mạch, được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng”, cướp đi sinh mạng của khoảng 200.000 người mỗi năm tại Việt Nam. Nhiều bệnh lý nguy hiểm như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hay xơ vữa động mạch thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng. Không ít người chỉ phát hiện bệnh khi rơi vào tình trạng nguy kịch như nhồi máu cơ tim hay đột quỵ.

Dưới đây là 5 cách đơn giản để phát hiện sớm nguy cơ bệnh tim tại nhà.

1. Đo huyết áp định kỳ

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây suy tim, đột quỵ và bệnh thận. Nếu huyết áp thường xuyên ≥ 140/90 mmHg qua nhiều lần đo, bạn cần đến cơ sở y tế để được thăm khám chuyên sâu. Sử dụng máy đo huyết áp tại nhà là cách tiện lợi để theo dõi chỉ số này.

2. Theo dõi nhịp tim khi nghỉ

Nhịp tim bình thường dao động từ 60-100 lần/phút khi nghỉ ngơi. Nhịp tim quá nhanh, quá chậm, hoặc xuất hiện cảm giác hồi hộp, đánh trống ngực, loạn nhịp có thể là dấu hiệu của rối loạn nhịp tim hoặc bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Nếu các triệu chứng này lặp lại, đừng chủ quan mà hãy đi kiểm tra ngay.

3. Quan sát dấu hiệu mệt mỏi, khó thở, phù chân

Suy tim giai đoạn đầu thường biểu hiện qua cảm giác mệt khi gắng sức, khó thở khi nằm, nặng ngực hoặc phù hai chân. Những dấu hiệu này dễ bị nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường, nhưng nếu kéo dài, bạn cần thăm khám tim mạch để xác định nguyên nhân.

4. Kiểm soát vòng eo và cân nặng

Béo phì là yếu tố nguy cơ lớn gây rối loạn chuyển hóa, dẫn đến xơ vữa động mạch và tăng huyết áp. Nam giới có vòng eo >90cm, nữ giới >80cm hoặc chỉ số BMI ≥ 25 cho thấy nguy cơ cao. Theo dõi cân nặng và vòng eo thường xuyên giúp bạn nhận biết sớm các vấn đề sức khỏe.

5. Kiểm tra mỡ máu và đường huyết

Các chỉ số như LDL-cholesterol (mỡ xấu), triglyceride và đường huyết cao có thể âm thầm gây tổn thương mạch máu. Sử dụng thiết bị đo đường huyết hoặc cholesterol tại nhà là cách hiệu quả để theo dõi.

Tuy nhiên, việc theo dõi tại nhà rất hữu ích nhưng không thay thế được thăm khám chuyên khoa định kỳ để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.

Những đối tượng có nguy cơ cao, như người hút thuốc, mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, ít vận động, ăn nhiều muối, chất béo bão hòa hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim, cần đặc biệt cảnh giác. Tầm soát tim mạch 6-12 tháng/lần và thay đổi lối sống là chìa khóa để bảo vệ trái tim.

Ngoài ra, mọi người nên thay đổi lối sống, xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, giảm muối và chất béo, đồng thời theo dõi sức khỏe định kỳ.

