Chia sẻ với VietNamNet chiều 31/10, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế cho biết, đợt lũ kép từ ngày 26 đến 30/10 đã khiến ngành giáo dục địa phương chịu thiệt hại nặng nề.

Đến sáng nay, hàng trăm trường học trên địa bàn TP Huế vẫn đang bị ngập nặng trong lũ. Ảnh: QT

Đặc biệt, đợt mưa lũ lịch sử trong những ngày qua cũng khiến 3 học sinh trên địa bàn bị đuối nước tử vong; trong đó có 2 học sinh Tiểu học và 1 trẻ Mầm non.

Bùn non theo nước lũ tràn vào trường, lớp. Ảnh: QT

“Đây là đợt mưa lũ lịch sử ở Huế khi nước lũ dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, ngành giáo dục địa phương đã chủ động làm tốt công tác phòng, chống lũ lụt, giảm mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đến hôm nay, đã có 168/569 cơ sở giáo dục tổ chức dạy học và dự kiến đến ngày 3/11, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ cho học sinh trở lại trường học bình thường”, ông Tân chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng nay, khi thời tiết trên địa bàn thuận lợi, trời hửng nắng, hàng chục trường học trên địa bàn TP Huế đã huy động giáo viên, nhân viên đến dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường lớp.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Với phương châm "nước rút đến đâu bùn hết đến đó", ngay trong sáng nay, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế (thứ 2 bên trái) đã trực tiếp đến nhiều cơ sở giáo dục, động viên thầy cô dọn dẹp. Ảnh: QT

Bùn non dày đặc sau lũ tại một trường học trên địa bàn xã Phú Lộc. Ảnh: QT

Thông tin với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, trong đợt lũ kép vừa qua, hầu hết các trường học trên địa bàn bị nước lũ dâng gây ngập lụt, có cơ sở ngập cao gần 2m. Ảnh: QT

Giáo viên, nhân viên trường học trên địa bàn xã Phú Lộc mang dụng cụ từ nhà đến trường, xuyên trưa dọn bùn lũ. Ảnh: QT

Bùn đất kèm rác thải ngập ngụa ở hàng loạt trường học trên địa bàn TP Huế sau khi lũ rút. Ảnh: QT

Lực lượng vũ trang địa phương được tăng cường, hỗ trợ các cơ sở giáo dục dọn bùn sau lũ. Ảnh: QT

Các lực lượng chung tay dọn vệ sinh trường lớp, chờ ngày đón học sinh quay lại trường. Ảnh: QT

Cảnh dọn dẹp sau lụt của các nữ giáo viên tại một trường Mầm non trên địa bàn TP Huế. Ảnh: QT

Nhiều sách vở của các em học sinh Trường Tiểu học Thủy Vân bị ngâm trong lũ, được giáo viên tranh thủ phơi khi trời hửng nắng. Ảnh: QT

Công an TP Huế điều động xe chuyên dụng cùng hàng loạt cán bộ đến hỗ trợ giáo viên Trường THCS Nguyễn Tri Phương dọn bùn lũ. Ảnh: QT

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Huế, thống kê ban đầu cho biết, đợt lũ lụt vừa qua khiến trên 100 cơ sở giáo dục trên địa bàn có phòng học bị ngập nước. Đã có trên 40 cơ sở giáo dục báo cáo thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, như sập tường rào, hàng chục tivi tại lớp học bị ngâm trong nước, dàn âm ly và âm thanh của nhà trường hư hỏng... ước tính thiệt hại khoảng hơn 10 tỷ đồng.