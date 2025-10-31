Chia sẻ với VietNamNet chiều 31/10, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế cho biết, đợt lũ kép từ ngày 26 đến 30/10 đã khiến ngành giáo dục địa phương chịu thiệt hại nặng nề.
Đặc biệt, đợt mưa lũ lịch sử trong những ngày qua cũng khiến 3 học sinh trên địa bàn bị đuối nước tử vong; trong đó có 2 học sinh Tiểu học và 1 trẻ Mầm non.
“Đây là đợt mưa lũ lịch sử ở Huế khi nước lũ dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, ngành giáo dục địa phương đã chủ động làm tốt công tác phòng, chống lũ lụt, giảm mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Đến hôm nay, đã có 168/569 cơ sở giáo dục tổ chức dạy học và dự kiến đến ngày 3/11, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ cho học sinh trở lại trường học bình thường”, ông Tân chia sẻ.
Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng nay, khi thời tiết trên địa bàn thuận lợi, trời hửng nắng, hàng chục trường học trên địa bàn TP Huế đã huy động giáo viên, nhân viên đến dọn dẹp bùn đất, vệ sinh trường lớp.
Một số hình ảnh PV ghi nhận:
Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Huế, thống kê ban đầu cho biết, đợt lũ lụt vừa qua khiến trên 100 cơ sở giáo dục trên địa bàn có phòng học bị ngập nước. Đã có trên 40 cơ sở giáo dục báo cáo thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, như sập tường rào, hàng chục tivi tại lớp học bị ngâm trong nước, dàn âm ly và âm thanh của nhà trường hư hỏng... ước tính thiệt hại khoảng hơn 10 tỷ đồng.