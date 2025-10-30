Sau hơn 2 ngày TP Huế vật lộn với mưa lớn và nước lũ dâng cao, đến sáng nay, thời tiết đã ổn định hơn, nước lũ cũng bắt đầu rút dần từ đêm 29 đến rạng sáng 30/10.

Lực lượng công an hỗ trợ các trường học dọn bùn đất sau lũ. Ảnh: TH

Tranh thủ lúc trời tạnh mưa, người dân ở một số nơi tiến hành lau chùi, dọn dẹp nhà cửa.

Bùn đất đục ngầu trong khuôn viên nhiều trụ sở sau 2 trận lũ liên tiếp. Ảnh: TH

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Nguyễn Thị Liên Hương (77 tuổi, trú đường Hùng Vương, TP Huế) cho biết, đây là lần thứ 2 trong vòng 3 ngày qua, bà cùng gia đình phải tất bật dọn lũ.

Đây là lần thứ 2 trong 3 ngày qua, bà Hương cùng gia đình phải dọn nhà. Ảnh: Quang Thành

Hôm qua (29/10), sau khi lũ rút, nghĩ rằng nước sẽ không lên nữa, bà cùng con cháu dọn dẹp bùn đất, lau chùi nhà cửa và hạ các vật dụng như máy giặt, tủ lạnh xuống.

"Chỉ ít giờ sau, lũ dâng nhanh trở lại, tràn vào nhà, lên tới gần 70cm. Một số vật dụng vừa hạ xuống bị ngập trong nước, cả gia đình không kịp trở tay", bà Hương chia sẻ.

Người dân TP Huế dọn dẹp "cầm chừng" do mưa lớn còn tiếp diễn. Ảnh: Quang Thành

Sống tại căn hộ tầng 1 của chung cư Xuân Phú, chị Nguyễn Thị H. vừa đẩy lớp bùn non, vừa cho biết, mặc dù đây là khu vực trung tâm thành phố nhưng lại là vùng khá thấp trũng nên năm nào lụt cũng "ghé" vào nhà.

Những ngày qua, nước tràn vào nhà chị H. hơn 1m. Đến sáng nay, khi lũ rút dần, gia đình chị mới bắt tay vào dọn dẹp.

"Đường xá vẫn còn ngập nước, lại nghe thông báo mưa lớn kèm không khí lạnh sẽ quay trở lại, nên chúng tôi chỉ dọn dẹp tạm thời. Trước mắt, chúng tôi xịt và đẩy phần bùn non do lũ để lại, chờ vài ngày trời hửng nắng mới lau rửa vật dụng và vệ sinh toàn bộ ngôi nhà", chị H. chia sẻ.

Tại một siêu thị, tầng hầm ngập sâu, nhân viên phải dùng 3 máy bơm công suất lớn hút nước cùng bùn đất. Ảnh: Quang Thành

Tranh thủ lũ rút, nhiều người trở về nhà để dọn dẹp sau mấy ngày di tản. Ảnh: Quang Thành

Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn 32 xã, phường vẫn còn ngập sâu, mức ngập trung bình từ 1-2m, có nơi sâu hơn; Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận các xã Phú Lộc và phường Hương Trà còn ngập từ 10-20cm (đã thông xe), riêng đoạn qua địa bàn phường Phú Xuân và Thuận Hóa vẫn còn ngập sâu từ 30-80cm.

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, trên toàn thành phố có hơn 44.507 ngôi nhà bị ngập từ 0,5-0,9m, có nơi từ 1-2m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu...