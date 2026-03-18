Tôi đang làm việc ở một cơ quan nhà nước với mức thu nhập đều đều khoảng 20 triệu mỗi tháng, còn vợ tôi là giáo viên tiểu học. Gia đình đã có một bé gái 6 tuổi và đã ổn định chỗ ở tại chung cư cũ. Cuộc sống nhìn chung không có nhiều áp lực về tài chính, nhưng cũng không quá dư dả.

Thời gian gần đây, tôi bắt đầu nghĩ nhiều đến việc mua ô tô. Đơn giản là để có phương tiện đi lại phục vụ công việc, cuối tuần đưa vợ con về quê hoặc đi chơi xa cho chủ động. Nhìn bạn bè, đồng nghiệp lần lượt có xe, tôi cũng thấy mình cũng "nên có". Nhưng càng nghĩ lại càng đắn đo.

Việc sở hữu một chiếc ô tô là nhu cầu chính đáng của các gia đình trẻ. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Dù việc sở hữu một chiếc xe cũ khoảng 300-400 triệu không khó, nhưng với mức thu nhập hiện tại, tôi lo rằng chi phí nuôi xe sẽ trở thành gánh nặng.

Mỗi tháng sẽ có hàng loạt thứ tiền phải chi thêm như tiền gửi xe ở chung cư và nơi làm việc, xăng xe, bảo dưỡng sửa chữa định kỳ. Tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lái ô tô, nên khá lo các khoản phạt giao thông có thể phát sinh.

Điều khiến tôi phân vân nhất là liệu chiếc xe có thực sự phục vụ gia đình, hay lại vô tình tạo thêm áp lực tài chính mỗi tháng. Tôi biết nhiều người nói rằng “cứ mua đi rồi sẽ xoay được”, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tôi vẫn muốn cân nhắc kỹ lưỡng hơn, tránh việc quyết định theo cảm xúc.

Vì vậy, tôi rất mong nhận được thêm ý kiến từ mọi người, đặc biệt là những ai đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự. Với thu nhập như vậy, theo mọi người, tôi có nên mua ô tô lúc này và liệu có "nuôi" được xe? Xin cảm ơn!

Độc giả Trung Hiếu (Hà Đông, Hà Nội)

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!