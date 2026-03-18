Một số lái xe cho rằng, có thể dừng đỗ ô tô "vô tư" ở những nơi không có biển cấm, miễn là gọn gàng và ít ảnh hưởng đến xe khác. Tuy vậy, tại nhiều đoạn đường, vị trí cụ thể, dù không có biển cấm (biển P.131) nhưng nếu đỗ xe tại đây là vi phạm và có thể bị xử phạt nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Dưới đây là 5 lỗi đỗ xe ô tô khá phổ biến, kèm theo mức phạt:

Đỗ xe “gác chân” lên vỉa hè

Tại các đô thị đông đúc, hình ảnh ô tô đỗ kiểu "gác chân" với nửa dưới lòng đường, nửa trên vỉa hè không hiếm gặp. Nhiều tài xế cho rằng cách đỗ này vừa gọn vừa không cản trở giao thông. Tuy nhiên, về bản chất, đây vẫn là hành vi chiếm dụng không gian dành cho người đi bộ.

Kiểu đỗ xe "gác chân" dù gọn gàng nhưng lại không được phép. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo quy định, chỉ những khu vực có biển báo hoặc kẻ vạch cho phép thì ô tô mới được phép đỗ trên vỉa hè. Tại khoản 3, Điều 6 Nghị định 168, mức phạt hiện hành đối với hành vi đỗ, để xe ở vỉa hè trái quy định dao động từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Đỗ xe ngược chiều lưu thông

Một lỗi khá phổ biến khác là đỗ xe quay đầu ngược với chiều lưu thông của làn đường. Tài xế thường chọn cách này vì tiện "tạt vào" mà không phải quay đầu khi rời đi, nhưng lại vô tình tạo ra tình huống nguy hiểm cho các phương tiện khác khi ra/vào điểm đỗ.

Do đó, dù có gọn gàng đến đâu, việc dừng đỗ xe ngược chiều cũng gây nguy hiểm cho các phương tiện khác và nguy cơ gây ùn tắc giao thông.

Không những vậy, hành vi đỗ xe này còn có thể bị phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng theo khoản 3, Điều 6 Nghị định 168. Trường hợp dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, tài xế còn bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.

(Chiếc xe tải đỗ ngược chiều trên đường và là nguyên nhân gián tiếp gây ra vụ tai nạn. Nguồn video: Mạng XH Giao thông)

Đỗ xe bên trái đường một chiều

Tương tự đỗ xe ngược chiều xe chạy, việc dừng đỗ xe về phía bên trái đường một chiều cũng khá phổ biến. Nhiều tài xế có xu hướng tận dụng khoảng trống bên trái để đỗ xe nhằm tránh ùn tắc phía bên phải.

Tuy nhiên, theo quy định, việc dừng, đỗ phải thực hiện sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình, trừ khi có chỉ dẫn khác. Việc đỗ bên trái không chỉ sai luật mà còn làm giảm khả năng quan sát, dễ gây xung đột giao thông mỗi khi xe di chuyển.

Với lỗi dừng, đỗ xe tại vị trí bên trái đường một chiều hoặc bên trái (theo hướng lưu thông) của đường đôi, tài xế có thể bị phạt tiền 2-3 triệu đồng theo khoản 4 Điều 6 Nghị định 168, đồng thời bị trừ 2 điểm trên GPLX.

Dừng đỗ xe bên trái của đường một chiều còn có mức phạt cao hơn so với đỗ xe ngược chiều lưu thông. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đỗ xe trên dải phân cách cố định

Tại nhiều tuyến đường có dải phân cách cứng rộng rãi, được bố trí cây xanh hoặc thảm cỏ, không ít tài xế tận dụng khoảng trống này để đưa xe lên đỗ, vừa "né" lòng đường, vừa có bóng mát. Cách làm này thoạt nhìn có vẻ hợp lý và ít ảnh hưởng đến dòng xe lưu thông, nên khá phổ biến trong thực tế.

Tuy nhiên, theo quy định, dải phân cách là một trong những vị trí mặc định cấm dừng đỗ xe, kể cả khi không có biển báo cụ thể. Hành vi đỗ xe tại đây không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi các phương tiện khác phải đánh lái tránh chướng ngại. Theo Nghị định 168, tài xế vi phạm có thể bị xử phạt từ 600-800 nghìn đồng.

Những vị trí như lối mở dải phân cách cứng, vạch kẻ cho người đi bộ, điểm đón, trả khách của xe buýt, trước cổng hoặc trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan... là những nơi mặc định cấm dừng đỗ xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đỗ xe ở lối mở dải phân cách

Giống như việc đỗ xe trên dải phân cách cứng, một số tài xế tận dụng lối mở giữa hai chiều đường làm nơi dừng, đỗ xe tạm thời, nhất là tại các tuyến đường rộng. Tuy nhiên, lối mở được thiết kế nhằm phân luồng giao thông, cho xe quay đầu, không phải nơi dành cho phương tiện dừng đỗ.

Theo quy định, đỗ xe ở vị trí lối mở dải phân cách có thể bị xử phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng, đồng thời buộc phải di chuyển phương tiện ngay lập tức.

Có thể nói, ranh giới giữa “đỗ xe gọn gàng” và “đỗ xe vi phạm” thực tế rất mong manh. Vì vậy, việc nắm rõ quy định và quan sát kỹ điều kiện giao thông tại từng vị trí là yếu tố then chốt, giúp tài xế tránh bị xử phạt không đáng có, đồng thời bảo đảm trật tự và an toàn khi lái xe.

