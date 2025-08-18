Giống như ô tô, bánh xe máy nếu không được cân chỉnh đúng cách sẽ khiến bộ phận này mòn nhanh, xe chạy lệch hướng và thậm chí gây hư hỏng các bộ phận khác.

Giống như ô tô, bánh xe máy cũng cần căn chỉnh định kỳ. Ảnh: Motorcyclist Magazine

Việc cân chỉnh bánh xe máy giúp lốp xe mòn đều hơn, kéo dài tuổi thọ lốp. Ngoài ra, các chi tiết truyền động như xích, nhông, dây đai, puli… ít bị áp lực, bền bỉ hơn và xe chạy ổn định, vào cua an toàn hơn.

Do đó, việc cân chỉnh lốp xe máy là cực kỳ quan trọng và cần được thực hiện đúng thời điểm.

Dấu hiệu cho thấy đã đến lúc cần cân chỉnh lốp xe máy?

Theo các thợ máy, việc cân chỉnh lốp xe máy cũng là việc cần được thực hiện thường xuyên giống như chăm sóc và bảo dưỡng các bộ phận khác của xe.

Thông thường, việc này được khuyến nghị thực hiện sau mỗi 16.000km sử dụng. Mặc dù đây không phải là một quy tắc cứng nhắc nhưng người dùng có thể nhận biết được khi nào cần cân chỉnh bánh xe máy thông qua một số dấu hiệu rõ ràng như:

- Xe có xu hướng nghiêng hoặc lệch sang một bên khi chạy thẳng.

- Lốp xe bị mòn không đều.

- Tay lái có cảm giác khó kiểm soát, xe chạy không “ngọt”.

Lưu ý, cân chỉnh bánh xe máy khác với cân bằng lốp. Nếu xe rung lắc khi chạy nhanh, đó thường là dấu hiệu của việc mất cân bằng lốp, chứ không phải lệch trục. Nếu không chắc chắn, bạn có thể tự kiểm tra và một trong những cách dễ nhất là chỉ cần đo một số thứ.

Dùng thước dây để đo độ cân bằng ở hai trục bánh xe phía sau. Ảnh: The Over Engineer

Một là dùng thước dây đo từ tâm càng sau xe máy đến trục bánh xe ở cả hai bên, thông thường các con số này phải bằng nhau. Còn nếu không bằng nhau, điều đó có nghĩa là người dùng cần căn chỉnh bánh xe.

Hai là sử dụng dụng cụ cân chỉnh chuyên dụng, kẹp vào nhông sau để xác định độ lệch.

Khi biết được bánh xe máy bị lệch thì việc cần làm tiếp theo là mang xe đến gara sửa chữa xe máy để cân chỉnh lại hoặc người dùng có thể tự xử lý việc này ngay tại nhà.

Hướng dẫn cân chỉnh bánh xe máy tại nhà

So với nhiều hạng mục bảo dưỡng xe máy khác, việc cân chỉnh bánh xe không quá phức tạp, người dùng có thể chỉ cần vài dụng cụ sửa chữa cơ bản như cờ lê có cỡ phù hợp để di chuyển bộ điều chỉnh trục bánh xe và thước đo/công cụ cân chỉnh.

Việc căn chỉnh bánh xe không quá phức tạp như các hạng mục sữa chữa xe khác. Ảnh: Motorcyclist

Các bước thực hiện gồm:

1. Dựng xe trên mặt phẳng, chắc chắn.

2. Gắn dụng cụ cân chỉnh vào nhông xích ở phía sau. Việc này có thể yêu cầu tháo thêm một số bộ phận tùy thuộc vào mẫu xe cụ thể.

3. Quan sát thanh chỉ báo, nếu không song song với xích sẽ cần điều chỉnh.

4. Dùng cờ lê vặn bộ điều chỉnh trục ở hai bên bánh sau cho đến khi bánh cân đối.

5. Lắp lại các chi tiết, chạy thử xe để đảm bảo mọi thứ đều trong tình trạng tốt.

6. Kiểm tra lại bằng dụng cụ để đảm bảo bánh xe đã được cân chỉnh chuẩn.

Nếu sau khi cân chỉnh, bánh xe vẫn nhanh chóng bị lệch, có thể xe gặp vấn đề cơ khí phức tạp hơn, tốt nhất là người dùng nên mang đến gara để thợ chuyên nghiệp kiểm tra.

Tóm lại, đừng bỏ qua việc cân chỉnh bánh xe máy định kỳ. Đây là một việc nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn về độ bền, giúp tiết kiệm tiền thay lốp, quan trọng hơn là đảm bảo sự an toàn và trải nghiệm lái mỗi ngày.

