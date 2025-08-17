Động cơ 1.5L VTEC Turbo – niềm tự hào trong dòng Earth Dreams Technology của Honda được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đây cũng là “trái tim” trên nhiều mẫu xe như Honda Civic, HR-V, CR-V hay Accord.

Động cơ 1.5L VTEC Turbo hiện đã được sử dụng trên nhiều dòng xe của Honda và cả thương hiệu hạng sang Acura. Ảnh: AutoBuzz

Tuy nhiên, dù Honda vốn nổi tiếng với động cơ bền bỉ, động cơ 1.5L VTEC Turbo vẫn tồn tại một số nhược điểm khiến người dùng phải lưu ý. Dưới đây là những lỗi phổ biến nhất mà thợ máy thường ghi nhận.

1. Sự cố dầu động cơ bị pha loãng

Triệu chứng: Mùi nhiên liệu trong dầu. Mức dầu tăng cao khi kiểm tra que thăm dầu. Xe bị ì máy, công suất giảm hoặc bị đánh lửa sai khi thời tiết lạnh giá.

Nguyên nhân: Nhiên liệu dư thừa có thể trộn lẫn với dầu động cơ trong những chuyến đi ngắn hoặc thời tiết lạnh, dẫn đến dầu bị pha loãng. Điều này rõ ràng nhất ở các mẫu xe CR-V và Civic được sản xuất trước năm 2019.

Khắc phục: Honda đã phát hành các bản cập nhật phần mềm và bảo hành mở rộng cho các mẫu xe bị ảnh hưởng để giải quyết vấn đề pha loãng dầu. Chủ xe nên sử dụng dầu tổng hợp và chạy đủ lâu để làm nóng hoàn toàn động cơ, giúp giảm sự cố.

2. Sự cố ở cửa xả của bộ tăng áp

Triệu chứng: Tiếng kêu lạch cạch ở vòng tua máy thấp hoặc trong quá trình giảm tốc. Giảm áp suất tăng áp hoặc mất công suất.

Nguyên nhân: Bộ truyền động cửa xả của bộ tăng áp có thể bị lỏng hoặc hỏng theo thời gian, gây ra tiếng kêu lạch cạch và các vấn đề về hiệu suất.

Khắc phục: Điều chỉnh hoặc thay thế bộ truyền động cửa xả. Trong trường hợp nghiêm trọng, bộ tăng áp có thể cần phải thay thế.

3. Đóng cặn carbon trên van nạp

Triệu chứng: Xe yếu, rung khi chạy không tải, hao xăng hoặc động cơ dễ đánh lửa sai.

Nguyên nhân: Vì được thiết kế phun nhiên liệu trực tiếp, động cơ 1.5T dễ bị đóng cặn carbon trên van nạp do nhiên liệu không được phun giống như các động cơ phun xăng đa điểm.

Khắc phục: Làm sạch định kỳ bằng phương pháp phun hạt óc chó (mỗi 80.000-110.000km). Dùng nhiên liệu và phụ gia chất lượng cao để hạn chế đóng cặn.

4. Sự cố hệ thống làm mát

Triệu chứng: Động cơ quá nhiệt, hao nước làm mát hoặc đèn cảnh báo nhiệt độ bật sáng.

Nguyên nhân: Sự cố với bơm nước hoặc ống làm mát có thể bị rò rỉ theo thời gian.

Khắc phục: Thay thế bơm nước hoặc bất kỳ ống nào bị nứt, rò rỉ. Xả nước làm mát đúng chu kỳ bảo dưỡng.

5. Động cơ có tiếng gõ hoặc đánh lửa sớm

Triệu chứng: Tiếng gõ phát ra từ động cơ, đặc biệt là khi tải nặng hoặc khi tăng tốc.

Nguyên nhân: Động cơ có thể gặp hiện tượng đánh lửa sớm ở tốc độ thấp (LSPI) do tỷ số nén và tăng áp cao.

Khắc phục: Sử dụng dầu tổng hợp chất lượng cao, độ nhớt thấp và nhiên liệu cao cấp để giảm nguy cơ LSPI.

6. Lỗi kim phun nhiên liệu

Triệu chứng: Động cơ rung giật, chạy không tải không đều, tăng tốc kém hoặc đèn báo lỗi động cơ sáng.

Nguyên nhân: Kim phun nhiên liệu bị tắc hoặc hỏng, có thể trở nên trầm trọng hơn do tích tụ cacbon.

Khắc phục: Thay thế hoặc vệ sinh kim phun nhiên liệu khi cần thiết. Sử dụng nhiên liệu cao cấp và chất tẩy rửa hệ thống nhiên liệu có thể giúp ngăn ngừa tắc nghẽn kim phun.

7. Hao dầu quá mức

Triệu chứng: Cảnh báo dầu thấp thường xuyên hoặc cần châm thêm dầu giữa các khoảng thời gian bảo dưỡng.

Nguyên nhân: Xéc măng hoặc phớt turbo bị mòn có thể dẫn đến tiêu thụ dầu, đặc biệt là ở động cơ có số dặm cao.

Khắc phục: Theo dõi mức dầu và châm thêm khi cần thiết. Trong trường hợp nghiêm trọng, có thể cần phải thay xéc măng hoặc phớt turbo.

8. Mòn xích cam

Triệu chứng: Tiếng lạch cạch phát ra từ động cơ khi khởi động. Đèn báo lỗi động cơ hoặc hiệu suất động cơ giảm.

Nguyên nhân: Xích cam và bộ căng có thể bị mòn sớm, đặc biệt nếu việc thay dầu bị bỏ qua.

Khắc phục: Thay xích cam và bộ căng. Thay dầu thường xuyên bằng dầu chất lượng cao có thể giúp ngăn ngừa vấn đề này.

Động cơ 1.5L VTEC Turbo trên xe Honda có đáng tin cậy?

Động cơ 1.5L VTEC Turbo nhìn chung đáng tin cậy, đặc biệt là ở các mẫu xe sau năm 2019 khi Honda đã giải quyết vấn đề liên quan đến sự cố pha loãng dầu động cơ và các vấn đề ban đầu khác. Việc bảo dưỡng đúng cách, thay dầu thường xuyên và sử dụng nhiên liệu chất lượng cao là rất quan trọng để giảm thiểu sự cố.

Honda CR-V là một trong những mẫu xe của Honda đang sử dụng động cơ 1.5L VTEC Turbo. Ảnh: Edmunds

Nếu mua xe đã qua sử dụng, người dùng nên kiểm tra hồ sơ bảo dưỡng và đảm bảo xe đã được cập nhật phần mềm và triệu hồi. Nếu được chăm sóc cẩn thận, động cơ 1.5L VTEC Turbo có thể mang lại hiệu suất và hiệu quả tuyệt vời trong thời gian dài.

