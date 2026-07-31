Một vụ tai nạn hy hữu xảy ra trên đường cao tốc tại Philadelphia (Mỹ) đã khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc khi một chiếc lốp xe bất ngờ văng qua dải phân cách, lao thẳng vào chiếc xe SUV Nissan Rogue đang di chuyển, gây hư hỏng nặng phần đầu xe.

Nguồn video: 6ABC

Sự việc được camera hành trình của một chiếc Tesla ghi lại vào khoảng 12h30 trưa ngày 29/7 trên tuyến cao tốc liên tiểu bang I-76, gần đại lộ Girard. Theo thông tin từ WPVI được Carscoops dẫn lại, tài xế chiếc Tesla đang lưu thông trên đường cao tốc Schuylkill thì camera trên xe ghi nhận một bánh xe cỡ lớn bất ngờ bật qua dải phân cách bê tông với tốc độ rất cao.

Qua hình ảnh từ video, vật thể này được cho là cả cụm bánh và lốp của một xe tải hạng nặng. Sau khi nảy qua dải phân cách, bánh xe lao thẳng vào chiếc Nissan Rogue đang chạy ở làn ngoài cùng bên trái.

Cú va chạm khiến chiếc SUV bị hư hỏng nghiêm trọng. Phần đầu xe bị bẹp dúm, kính chắn gió vỡ nát và cản trước biến dạng hoàn toàn. Tuy nhiên, kết cấu hấp thụ xung lực của xe dường như đã phát huy tác dụng, giúp giảm bớt mức độ ảnh hưởng của cú đâm.

Điều đáng chú ý là tài xế chiếc Tesla cho biết anh không hề nhận ra nguyên nhân vụ việc khi đang lái xe. Chỉ sau khi nghe tiếng va chạm phía sau và xem lại dữ liệu từ camera hành trình, anh mới biết toàn bộ diễn biến vụ tai nạn.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được bánh xe này rơi ra từ phương tiện nào hoặc vì sao nó bị tách khỏi xe. Đồng thời, giới chức cũng chưa công bố thông tin chính thức về tình trạng của những người ngồi trên chiếc Nissan Rogue.

Vụ việc thêm một lần nữa cho thấy những mối nguy có thể xuất hiện bất ngờ trên đường cao tốc. Với người điều khiển phương tiện, việc giữ khoảng cách an toàn, quan sát xa và luôn tập trung khi lái xe là những yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro trước các tình huống nguy hiểm bất ngờ trên đường.

Theo Carscoops

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