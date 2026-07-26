Theo trang Carscoops đưa tin, chương trình phát triển thế hệ nâng cấp của Mercedes-AMG GT vừa gặp sự cố nghiêm trọng khi một chiếc xe nguyên mẫu bất ngờ bốc cháy trong quá trình thử nghiệm trên đường tại vùng núi Sierra Nevada (Tây Ban Nha), nơi thường được các hãng xe lựa chọn để đánh giá khả năng vận hành trong điều kiện nhiệt độ cao.

Nguồn video: @kikisnevada_pgarage

Đoạn video được tài khoản Instagram @kikisnevada_pgarage đăng tải cho thấy chiếc coupe được ngụy trang kín mít nhanh chóng chìm trong biển lửa. Khói đen bốc cao từ phần đuôi xe trước khi ngọn lửa lan rộng. Rất may, vụ việc không gây thương vong và cũng không làm cháy lan sang khu vực xung quanh.

Theo người đăng tải video, dù lực lượng cứu hỏa đã có mặt sau đó nhưng nguyên mẫu Mercedes-AMG GT thử nghiệm đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Bài đăng gốc trên mạng xã hội cho rằng nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn có thể liên quan đến bộ pin của hệ truyền động hybrid khi các bình chữa cháy trên xe không thể khống chế được ngọn lửa.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đây mới chỉ là những suy đoán chưa được kiểm chứng. Mercedes-Benz vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về nguyên nhân vụ cháy.

Theo các thông tin trước đó, Mercedes-AMG GT phiên bản nâng cấp dự kiến vẫn tiếp tục sử dụng động cơ V8 truyền thống, đồng thời mở rộng dải sản phẩm với các biến thể điện hóa, bao gồm hệ truyền động hybrid hiệu suất cao E Performance. Tuy nhiên, chiếc xe gặp nạn có phải là một trong những phiên bản hybrid hay không vẫn chưa được xác nhận.

Sự cố đã làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội về việc thử nghiệm các mẫu xe sử dụng pin lithium-ion trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Dù vậy, cơ quan điều tra vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh bộ pin là nguyên nhân gây cháy trong vụ việc này, do đó còn quá sớm để đưa ra kết luận.

Trước khi kết quả điều tra được công bố, mọi nhận định về nguyên nhân vẫn chỉ mang tính giả thuyết. Điều chắc chắn duy nhất là Mercedes-AMG đã mất đi một nguyên mẫu thử nghiệm có giá trị, đồng thời đội ngũ kỹ sư của hãng sẽ phải xác định chính xác nguyên nhân để tránh lặp lại sự cố trong quá trình phát triển mẫu xe mới.

Theo Carscoops

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