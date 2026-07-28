Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra hôm 26/7 trên tuyến cao tốc Thrissur–Kozhikode thuộc bang Kerala (Ấn Độ) khi một chiếc xe buýt mất lái trên mặt đường ngập nước mưa, khiến một người tử vong và hàng chục hành khách bị thương.

Đoạn video được camera giám sát ghi lại cho thấy, chiếc xe buýt trượt ngang khoảng 25m trên mặt đường ướt trước khi lao vào dải phân cách, lật sang làn đường đối diện và đè lên một ô tô đang dừng bên đường. Cú va chạm mạnh khiến phần thân chiếc xe buýt gần như bị xé toạc, nhiều hành khách mắc kẹt bên trong phương tiện.

Ngay sau tai nạn, lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, cứu hộ cùng người dân địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Các nhân viên cứu nạn phải dùng thiết bị chuyên dụng cắt phần thân xe để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Toàn bộ người bị thương đã được chuyển đến các cơ sở y tế lân cận để cấp cứu. Truyền thông địa phương cho biết có 1 hành khách bị tử vong, nhiều nạn nhân khác bị thương khá nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn. Cơ quan chức năng cũng đang xem xét khả năng tài xế chạy quá tốc độ trong điều kiện thời tiết xấu khiến xe bị mất lái. Nguyên nhân chính thức vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Ấn Độ là một trong những quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng được cho là xuất phát từ hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, ý thức chấp hành luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, cùng với việc lái xe quá tốc độ trong điều kiện thời tiết bất lợi.

(Theo Newsflare)