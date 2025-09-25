Theo Sở Tài chính TPHCM, ngày 25/8, Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine và Công ty Cổ phần Đầu tư DIA (liên danh) đã có đề xuất được tiếp tục thực hiện Dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại khu chức năng số 2a, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thuộc phường An Khánh, TPHCM.

Phúc đáp đề xuất, Sở Tài chính TPHCM cho biết hiện chưa có cơ sở để xem xét nội dung đề nghị của liên danh.

Trước đó, trong văn bản gửi Sở Tài chính TPHCM ngày 20/8, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC (Lotte) đã nêu ý kiến mong muốn chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư năm 2020, trường hợp nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt dự án, sẽ thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 57 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ.

Hiện trạng khu đất Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City, thời điểm giữa tháng 8/2025. Ảnh: Anh Phương

Đến nay, Sở Tài chính chưa nhận được hồ sơ của Lotte theo quy định. Do đó, về nguyên tắc, Lotte vẫn là nhà đầu tư thực hiện dự án theo các pháp lý đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Đây là lý do Sở Tài chính TPHCM chưa thể xem xét đề xuất tiếp tục đầu tư dự án của Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine - Công ty Cổ phần Đầu tư DIA.

Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City có quy mô 7,4 ha, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2022-2027 với tổng mức đầu tư 20.100 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất của dự án là 16.190 tỷ đồng.

Về cơ cấu sử dụng đất, trong 7,4ha có 1,4ha đất ở; 2,6ha đất thương mại, dịch vụ cho thuê và 2,45ha đất giao thông không thu tiền sử dụng.

Theo quy hoạch, dự án gồm 11 tòa tháp cao 5-50 tầng, bố trí thành khu thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp. Dự án nằm tại vị trí đắc địa bậc nhất Thủ Thiêm.

Theo Lotte, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất, dự án đã bị đình trệ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư. Ngoài ra, tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật cũng khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.

Sau 8 năm không tìm được tiếng nói chung với chính quyền TPHCM, nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc mong muốn chấm dứt đầu tư Dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Một dự án khác phải nộp thêm 5.000 tỷ tiền sử dụng đất Sở Tài chính cũng cho biết, vừa qua, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM đã tổ chức thẩm định và thống nhất với phương án giá đất đối với Khu phức hợp Tháp quan sát (gồm các lô 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21) thuộc Khu chức năng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm làm cơ sở để thực hiện việc xử lý kinh tế đối với Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương. Việc thẩm định do Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề xuất (đây là dự án xác định lại giá đất theo Kết luận 1037/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ). Trên cơ sở xác định lại giá đất, tổng giá trị tăng hơn 5.000 tỷ đồng. Theo Sở Tài chính, dự án trên có tiền sử dụng đất tăng cao và chủ đầu tư đã có nhiều kiến nghị. Tuy nhiên, việc xác định giá đất đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM thực hiện theo đúng quy định. Do đó, cơ quan quản lý Nhà nước chưa có cơ sở để giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư.