UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4 và R5 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Theo kế hoạch, phương án đấu giá được chia thành hai phần. Phần thứ nhất gồm 2.220 căn hộ thuộc các lô R1, R2 và R3; phần thứ hai gồm 1.570 căn hộ còn lại thuộc các lô R4 và R5. Tất cả đều được xác định là nhà ở thương mại.

3.790 căn hộ chuẩn bị bán đấu giá từng thuộc chương trình 12.500 căn hộ tái định cư cho người dân bị giải tỏa tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: Hoàng Giám

Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực của Tổ công tác đấu giá các khu đất và 3.790 căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm - được giao nhiệm vụ đôn đốc các sở, ngành liên quan cùng UBND phường An Khánh triển khai công tác đấu giá.

3.790 căn hộ chung cư sắp đưa ra đấu giá là tài sản được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Do đó, để đảm bảo trình tự và thủ tục quản lý, sử dụng tài sản công, UBND TPHCM đã ban hành quy trình gồm 11 bước.

Cụ thể như sau:

Bước Nội dung công việc cần thực hiện 1 Lập, trình Quyết định bán tài sản công 2 Lựa chọn đơn vị lập chứng thư thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, thực hiện song song với việc thực hiện thủ tục lập, trình Quyết định bán tài sản công 3 Xác định giá khởi điểm để đấu giá (hoàn chỉnh chứng thư thẩm định giá xác định giá khởi điểm trình thẩm định và phê duyệt) 4 Lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản công 5 Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản 6 Ký hợp đồng mua bán tài sản 7 Thanh toán tiền mua tài sản và xuất hóa đơn bán tài sản công 8 Nộp tiền và xác nhận đã nộp đủ tiền trúng đấu giá 9 Thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan (trước bạ tài sản) 10 Tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá 11 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định

Năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) TPHCM dự kiến hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ trong tháng 7/2024 và tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước tháng 10/2024.

Tuy nhiên, các mốc thời gian này đã bị lùi lại sang năm 2025.

Từ năm 2018 đến nay, UBND TPHCM đã nhiều lần đưa ra kế hoạch đấu giá nhưng vẫn chưa thực hiện được. Giá khởi điểm của số căn hộ này dự kiến không dưới 10.000 tỷ đồng.