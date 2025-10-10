Hơn 3 ngày sống tại hang đá trên núi cao, gia đình bà Nguyễn Thị Thú (72 tuổi, thôn Tân Nhiên, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng khi rạng sáng 8/10, nước lũ ầm ầm đổ về nhấn chìm toàn bộ nhà cửa.

Bà Thú cho biết, mặc dù đã nhận được thông báo nước sẽ dâng cao tại địa bàn, nhưng không nghĩ nước dâng nhanh như vậy. Thời điểm ấy, bà cùng người nhà mò mẫm trong đêm, mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Nguồn sáng duy nhất của họ là từ chiếc điện thoại sắp hết pin, dùng để kê tài sản lên cao.

Bà Thú kể lại khoảnh khắc cùng người nhà bỏ chạy lên núi đá thoát thân. Ảnh: T.H

Thấy mực nước tăng nhanh, ông Nguyễn Văn Dũng (52 tuổi, con trai bà Thú) hô bố mẹ chạy theo hướng núi đá phía sau nhà.

Lên đến hang đá, họ mới biết đã thoát nạn. Ngoái lại nhìn, chỉ sau vài phút, ngôi nhà cấp 4 của gia đình đã bị nước dâng gần tới mái. Các hộ dân khác trong thôn Tân Nhiên cũng chung cảnh ngộ, nhưng không biết thoát thân bằng cách nào.

Vách núi đá nơi gia đình bà Thú trú ẩn khi nước nhấn chìm ngôi nhà cấp 4 ở dưới. Ảnh: T.H

Tờ mờ sáng 8/10, bà Thú cùng con trai đi kiểm tra thì phát hiện trên núi có vài hộ dân khác cũng chạy lên lánh nạn. Vợ chồng anh Trần Văn Xuyên và chị Nguyễn Thị Phương, cùng hai con nhỏ (một cháu học lớp 2, một cháu mới 3 tuổi), cũng kịp mang theo vài vật dụng chạy lên hang đá tránh lũ.

Trong ngày đầu trú ngụ trên hang đá, gia đình bà Thú và gia đình anh Xuyên chia nhau những miếng mì tôm sống mà trước đó họ nhanh tay mang theo. Nước uống cũng chỉ cầm chừng vì chỉ còn một ít.

Đến chiều 8/10, đoàn cứu trợ đã vào tới mang theo thực phẩm khô và nước uống cho gia đình bà Thú, anh Xuyên. Hiện nước rút rất chậm, các gia đình vẫn phải sống trong hang đá, chưa biết khi nào có thể xuống dọn dẹp nhà cửa.

Nhiều gia đình làm bè tự chế để chống chọi với nước ngập tại xã Vân Nham. Ảnh: T.H

Tại thôn Đồng, xã Vân Nham, gần 20 người đang trú ẩn ở vách hang đá tại mỏm núi đầu làng vì nước đã ngập hầu như toàn bộ nhà cửa.

Theo ông Hoàng Văn Nguyên (thôn Đồng Tâm, xã Vân Nham), rạng sáng 7/10, khi mưa vẫn rất to và nhận thấy nước dâng nhanh, ông hô người dân xung quanh khẩn trương chạy lên vách đá để thoát thân.

Ông cùng người thân chỉ kịp mang theo vật dụng cần thiết rồi nhanh chóng leo lên vách đá khi dòng nước như đuổi theo phía sau.

Gần 20 người cùng chung cảnh ướt đẫm quần áo, nhiều đêm không ngủ được vì lạnh, muỗi đốt khiến cơ thể tiều tụy.

Các hộ dân thôn Đồng Tâm, xã Vân Nham cùng nhau sống trên hang đá ở mỏm núi đầu làng. Ảnh: Đ.X

Đến nay, khi mực nước giảm bớt, ông Nguyên dùng bè tự chế về kiểm tra nhà cửa thì phát hiện đồ đạc hư hỏng hoàn toàn, lợn gà bị cuốn trôi, tình cảnh đau lòng chưa từng có.

Theo thông tin từ UBND xã Vân Nham, sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 11 (bão Matmo) đã gây ra hậu quả, thiệt hại hết sức nghiêm trọng. 15 thôn bị cô lập, gần 2.000 hộ dân bị ngập sâu, gần 10.000 nhân khẩu bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại trên 100 tỷ đồng.

Trước hoàn cảnh trên, UBND xã Vân Nham đã phát lời kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.