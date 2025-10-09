Giữa những ngày mưa lũ hoành hành ở Thái Nguyên, Lạng Sơn…, tại Đà Nẵng, hàng trăm người dân miệt mài gom góp từng thùng hàng, chai nước để kịp chuyển ra vùng ngập lụt. Những chuyến xe thiện nguyện chất đầy nghĩa tình miền Trung đang sẵn sàng lăn bánh ra miền Bắc.

Ghi nhận của PV ngày 9/10, tại hai điểm tiếp nhận hàng cứu trợ ở số 26 đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh) và 59 Hà Thị Thân (phường An Hải), không khí những ngày qua luôn tấp nập, khẩn trương.

Người mang gạo, người chở sữa, mì tôm, nước uống, chăn màn, quần áo, thậm chí cả đèn pin và thuốc men. Tất cả đều hướng về miền Bắc với tinh thần sẻ chia, tương trợ.

Người dân Đà Nẵng gửi hàng tấn nhu yếu phẩm cứu trợ bà con vùng lũ miền Bắc

Mang trên tay bao gạo và thùng mì tôm đến quyên góp, bà Nguyễn Phương Lan chia sẻ: "Nhìn cảnh người dân miền Bắc ngập nước, tôi không cầm lòng được. Người Đà Nẵng từng trải qua bão lũ, nên hiểu thế nào là mất mát.

Trong thời điểm này, mỗi người chung một tay hỗ trợ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bà con vùng ngập lụt. Mong lũ sớm rút, để bà con sớm ổn định cuộc sống".

Anh Huỳnh Văn Khỏe, đại diện nhóm SOS Đà Nẵng, cho biết đây là lần thứ 3 trong năm đội đứng ra vận động hàng hóa cứu trợ cho bà con vùng thiên tai. Đợt cứu trợ đầu tiên của đội đã khởi hành từ tuần trước, đi qua Hà Tĩnh, Nghệ An rồi mới ra tới Thái Nguyên.

“Đợt này, đội nhận hàng từ ngày 8 đến 12/10. Tính đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận gần 10 tấn nhu yếu phẩm. Một chuyến xe đã khởi hành ra Thái Nguyên, chuyến thứ hai dự kiến sẽ di chuyển vào cuối tuần này”, anh cho hay.

Từng món quà là tình cảm của người dân Đà Nẵng sẻ chia đến bà con vùng ngập lụt

Theo anh, nhóm không nhận tiền mặt, chỉ nhận hiện vật thiết yếu để bảo đảm mọi thứ được chuyển đúng và đủ đến tay bà con.

"Người miền Trung từng sống trong lũ, nên hiểu cảm giác ấy lắm. Mỗi chuyến xe chở đi đều là tấm lòng của người Đà Nẵng gửi gắm ra ngoài ấy”, anh Khỏe chia sẻ.

Theo thông tin từ các thành viên đang trực tiếp hỗ trợ tại Thái Nguyên, nước lũ vẫn còn dâng cao, nhiều khu dân cư bị cô lập, mất điện trên diện rộng.

“Thứ bà con cần nhất hiện giờ là nước uống, thức ăn, thuốc men, đèn pin và sữa cho trẻ em. Chúng tôi đang nỗ lực vận chuyển nhanh nhất có thể để tiếp tế cho vùng ngập sâu”, anh Khỏe nói thêm.

Tại điểm tiếp nhận trên đường Tôn Đức Thắng, nhiều loại nhu yếu phẩm như sữa, mì tôm, nước uống... được người dân mang đến quyên góp

Trước đó, ngày 6/10, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, đã có thư kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 10 gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Trong thư, MTTQ thành phố vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước ủng hộ ít nhất 1 ngày lương, thời gian tiếp nhận từ 7/10 đến 7/11.

Song song với lời kêu gọi, Đà Nẵng cũng đã trích 6 tỷ đồng hỗ trợ 4 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão số 10 Bualoi, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.