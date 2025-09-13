XEM CLIP:

Sáng 13/9, Ban Giám hiệu Trường THCS Phước Tân 1 (phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) cho biết, nước sông Buông dâng cao khiến toàn bộ sân trường cùng nhiều phòng học tầng trệt bị ngập sâu.

Trường THCS Phước Tân 1 chìm trong biển nước. Ảnh: Hoàng Anh

Cụ thể, để đảm bảo an toàn và có thời gian dọn dẹp vệ sinh các phòng học, trước mắt nhà trường đã cho gần 1.500 học sinh khối 7 và 9 nghỉ học buổi sáng.

Riêng hai khối 6 và 8 vẫn học buổi chiều như bình thường, nhưng Ban Giám hiệu cho hay sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến ngập lũ để kịp thời thông báo nghỉ học sớm, giúp phụ huynh và học sinh chủ động sắp xếp.

Được biết, Trường THCS Phước Tân 1 hiện có hơn 2.700 học sinh đang theo học.

Nhiều phòng học và phòng chức năng ngập nặng. Ảnh: Hoàng Anh

Theo nhà trường, tối qua nước lũ sông Buông dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư và sân trường hơn gần 1m. Đến sáng nay, mực nước rút dần còn khoảng 50cm, khiến toàn bộ phòng học và một số phòng chức năng tại tầng trệt bị ngập sâu.

Do đó, Ban Giám hiệu đã báo cáo chính quyền địa phương, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ di dời thiết bị, tài sản của trường lên cao. Bên cạnh đó, nhà trường cũng khuyến cáo phụ huynh quản lý học sinh chặt chẽ, tránh để xảy ra tai nạn thương tích khi nước lũ đổ về khu dân cư.