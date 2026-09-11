Ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, ngày 10/9, TPHCM và nhiều khu vực Nam Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Mưa bắt đầu từ sáng, sau đó từ chiều đến tối gần như phủ kín Nam Bộ, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo số liệu từ 7h đến 21h, tâm mưa lớn tập trung ở phía Nam Tây Ninh và TPHCM. Lượng mưa lớn nhất ghi nhận tại Cát Lái (TPHCM) 123,2mm, Củ Chi (TPHCM) 118,2mm, Đức Hòa (Tây Ninh) 110,6mm, Cần Đước (Tây Ninh) 109,6mm, Thủ Đức (TPHCM) 107,4mm...

“Đây là đợt mưa lớn trên diện rộng đầu tiên tại Nam Bộ kể từ đầu mùa mưa đến nay”, ông Hưng đánh giá.

Theo ông Hưng, trong các mùa mưa hàng năm, những đợt mưa lớn trên diện rộng như vậy thường không xuất hiện liên tục mà chỉ xảy ra khi có các hình thế thời tiết đặc biệt. Riêng tại TPHCM, việc xuất hiện một đợt mưa lớn bao trùm toàn khu vực là khá hiếm.

Vì sao Nam Bộ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng?

Ông Hưng cho biết, nguyên nhân chính của đợt mưa là do tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục nằm ngay trên khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Dải hội tụ nhiệt đới đã kích hoạt các vùng hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ, tạo điều kiện cho đối lưu phát triển mạnh, từ đó gây mưa lớn trên diện rộng.

Ông Hưng nhận định, trong những ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới gây mưa vẫn tiếp tục tồn tại, thậm chí có xu hướng mạnh lên. Trên dải này còn có khả năng hình thành các xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh.

Tổ hợp các hình thế thời tiết trên sẽ tiếp tục chi phối thời tiết Nam Bộ, khiến khu vực này trong khoảng 5-10 ngày tới vẫn thiên về mưa nhiều, mưa xảy ra trên diện rộng và có các điểm mưa to.

Mưa lớn còn kéo dài đến khi nào?

Đáng chú ý, mưa lớn được dự báo còn xuất hiện trong 1-2 ngày tới, tức ngày 11 và 12/9, khi dải hội tụ nhiệt đới còn hoạt động ở vị trí khá thấp, với trục nằm ngay trên khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Từ khoảng ngày 13/9, dải hội tụ nhiệt đới sẽ nâng trục dần lên phía Bắc. Khi đó, Nam Bộ vẫn có mưa diện rộng nhưng cường độ có khả năng giảm. Mưa cũng có xu hướng thu hẹp về chiều và tối, số điểm mưa to giảm bớt.

Ông Hưng lưu ý, giai đoạn này có thể được xem là thời kỳ cao điểm của mùa mưa năm nay, khi các hình thế thời tiết gây mưa hoạt động mạnh và mưa xảy ra trên diện rộng.

Người dân cần đặc biệt lưu ý khả năng xuất hiện mưa to, cực đoan kèm giông sét, gió mạnh, có thể gây nguy hiểm đến người và tài sản.

Ngoài ra, do mưa lớn xảy ra trong thời điểm triều cường lên cao, nguy cơ ngập tại các tuyến đường trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch cũng gia tăng.

Một số địa phương còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong đó có khu vực vùng núi phía Bắc của TPHCM và Đồng Nai.

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ đã đưa ra các cảnh báo về đợt mưa lớn diện rộng do tác động dồn dập của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với các hình thái thời tiết cực đoan.