Lữ đoàn 125 là đơn vị anh hùng với bề dày truyền thống xuất phát từ tiền thân Đoàn 759 – Đoàn tàu không số, đơn vị đã mở Đường Hồ Chí Minh trên biển, chi viện kịp thời cho chiến trường miền Nam và đóng góp quan trọng vào thắng lợi giải phóng đất nước.

Trong quá trình xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đơn vị được tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân hai lần và viết tiếp những trang sử vẻ vang trong giai đoạn hiện nay, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn tích cực tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, thiết bị, sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Xuân Hoà

Xen giữa sắc xuân rực rỡ là nhịp công tác khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện rõ tinh thần “đón xuân mới không quên nhiệm vụ” của cán bộ, chiến sĩ đơn vị anh hùng.

Xác định Tết Nguyên đán là thời điểm nhạy cảm, dễ phát sinh những yếu tố tác động đến tư tưởng bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ công tác đảng, công tác chính trị. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh, tập trung quán triệt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Ảnh: Đức Việt

Đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: Tết Nguyên đán 2026 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi báo tường xuân, gói bánh chưng xanh được tổ chức sôi nổi, tạo khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm mới. Công tác nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội được duy trì chặt chẽ; kịp thời động viên quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết xa nhà. Nhờ vậy, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ trong toàn Lữ đoàn an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung sĩ Hoàng Anh Quân, nhân viên hàng hải Tàu 626, Hải đội 811, lần đầu đón Tết xa gia đình trên hướng biển. Qua điện thoại, Quân chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đón Tết xa bố mẹ, gia đình và quê hương. Dù rất nhớ nhà, nhưng em cảm thấy tự hào vì lần đầu tiên trong đời binh ngũ được ra biển thực hiện nhiệm vụ, đón Tết và vui xuân cùng đồng đội nơi đầu sóng.”

Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chúc Tết các tàu trước lúc ra khơi làm nhiệm vụ dịp Tết. Ảnh: Đức Việt

Song song với công tác đảng, công tác chính trị, nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc. Trên quân cảng, những con tàu mang phiên hiệu Đoàn 125 anh hùng, dưới nắng mới, cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ. Cán bộ, chiến sĩ tỉ mỉ bảo dưỡng, lau chùi, sơn sửa từng chi tiết; kiểm tra chặt chẽ trang bị, vũ khí, phương tiện kỹ thuật, bảo đảm hệ số sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Với người lính biển, dù là ngày thường hay ngày Tết, chế độ trực vẫn được duy trì nghiêm, các phương án chiến đấu luôn sẵn sàng.

Trong khuôn viên đơn vị, sắc xuân hiện diện qua những chậu mai vàng, cành đào thắm, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng xuân được trang trí trang trọng. Bên nồi bánh đỏ lửa, tiếng cười nói rộn ràng, những bàn tay quen sóng gió khéo léo gói từng chiếc bánh vuông vức. Mỗi chiếc bánh không chỉ mang hương vị Tết quê hương mà còn gửi gắm tình đồng chí, đồng đội nơi đầu sóng.

Trên hướng biển, những ca trực xuyên Tết vẫn lặng lẽ diễn ra. Khi đất liền sum họp, pháo hoa rực sáng, những con tàu của Lữ đoàn 125 vẫn sẵn sàng rẽ sóng, tuần tra, kiểm soát khi Tổ quốc cần. Trong ánh mắt mỗi cán bộ, chiến sĩ ánh lên niềm tin, niềm tự hào và quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.