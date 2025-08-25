Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (Kajiki), Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân. Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt nghiêm túc các công điện, xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị lực lượng và phương tiện, sẵn sàng xuất phát nhanh để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ nhân dân.

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão

Lữ đoàn đã huy động 90 cán bộ, chiến sĩ từ các cơ quan, đơn vị, cùng hệ thống phương tiện, trang bị chuyên dụng như 3 tàu, 1 xe chỉ huy, 4 xe tải, 6 xuồng cao tốc, 18 máy lặn hở, phao dây, lương thực, thực phẩm và nước uống. Các vật chất cần thiết đã được bố trí gọn gàng trên xe tải chuyên dụng, đảm bảo khả năng cơ động nhanh khi có lệnh.

Không chỉ chuẩn bị lực lượng, Lữ đoàn còn triển khai các biện pháp phòng chống bão tại chỗ như gia cố doanh trại, chằng chống kho tàng, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin liên lạc, trạm điện và khu kỹ thuật. Công tác theo dõi diễn biến bão được thực hiện chặt chẽ, đồng thời phối hợp với các đơn vị bạn và chính quyền địa phương để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi cần thiết.

Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 coi cứu hộ, cứu nạn trong thời bình là nhiệm vụ chiến đấu

Với quan điểm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong thời bình là nhiệm vụ chiến đấu, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 luôn duy trì tinh thần “Có lệnh là đi, có mặt là hành động”. Các cán bộ, chiến sĩ đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng hành cùng nhân dân vượt qua khó khăn do cơn bão số 5 gây ra.

Sự chủ động, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm của Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 là minh chứng cho quyết tâm bảo vệ nhân dân, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Trong bối cảnh bão số 5 đang đến gần, sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị mang lại niềm tin cho người dân và chính quyền địa phương.