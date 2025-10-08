Ngày 8/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã phát lệnh báo động cấp 3 trên sông Cà Lồ. Theo đó, hồi 1h10 ngày 8/10, mực nước sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đo được 8,04m, vượt báo động 3 (8,00m).

Lệnh báo động 3 áp dụng đối với các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng và Nội Bài. Các đơn vị, lực lượng tại địa bàn thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn cho nhân dân và công trình trọng yếu.

Sau trận bão Yagy năm 2024, mưa lớn khiến nước sông Cà Lồ dâng cao, nhấn chìm nhiều làng mạc ven sông. Ảnh: VNN

Cũng theo tin lũ khẩn cấp từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, ghi nhận lúc 7h sáng cùng ngày, mực nước tại nhiều sông trên địa bàn Hà Nội tiếp tục ở mức cao: Sông Bùi tại Yên Duyệt đạt 6,74m (trên báo động 2 là 0,24m); sông Tích tại Vĩnh Phúc đạt 7,62m (dưới báo động 3 là 0,38m); sông Cầu tại Lương Phúc đạt 8,76m (trên báo động 3 là 0,76m); sông Cà Lồ tại Mạnh Tân đạt 8,40m (trên báo động 3 là 0,40m).

Dự báo trong 12-24h tới, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ tiếp tục lên, sông Bùi và sông Tích biến đổi chậm theo xu thế tăng. Các khu vực trũng thấp, bãi bồi, ven sông có nguy cơ ngập sâu từ 0,2-0,6m, có nơi trên 0,6m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bờ sông và mất an toàn tại các tuyến đê xung yếu.