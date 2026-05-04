Tối nay (4/5), ngôi nhà mái tôn của gia đình bà N.N.X.Đ tại tổ 13 Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang, bất ngờ bốc cháy, kèm theo nhiều tiếng nổ.

Lửa nhanh chóng bùng dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà. Cột khói cao hàng chục mét, đe dọa cháy lan sang các khu vực dân cư lân cận.

Theo người nhà nạn nhân, rất may khi xảy ra hỏa hoạn không có ai ở nhà. Bà Đ. đang đi ra ngoài, còn chồng bà đang theo tàu cá đi đánh bắt hải sản trên biển.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phun nước lửa, ngăn cháy lan sang nhà liền kề. Sau ít phút, đám cháy đã được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản gồm xe máy, tủ lạnh, quạt điện...

Vụ cháy cũng khiến khu vực xung quanh bị mất điện trong một khoảng thời gian.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.