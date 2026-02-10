Theo lãnh đạo UBND xã Lương Tài, khoảng 7h30 cùng ngày, lửa xuất phát từ kho làm nến rồi lan sang khu vật lý trị liệu. Đám cháy đã thiêu rụi khoảng 80m2 công trình trước khi được khống chế.

​Được biết, cơ sở này đang nuôi dưỡng 42 trẻ khuyết tật với 15 nữ tu chăm sóc. Thời điểm xảy ra sự việc, tại đây có 13 nữ tu và 8 trẻ em (số còn lại đã về quê ăn Tết hoặc đi học).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Văn Chương

Do khu vực nuôi trẻ tách biệt với nơi hỏa hoạn nên khi phát hiện cháy, các sơ đã nhanh chóng đưa toàn bộ người có mặt đến nơi an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

​Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt dập tắt đám cháy, ngăn lan sang khu vực lân cận. Nguyên nhân và thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ.