Sáng 9/2, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an xã Đông Anh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán cà phê ca nhạc.

Trước đó, khoảng 22h05 ngày 8/2, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà ở kết hợp kinh doanh cà phê ca nhạc tại địa chỉ số 65, ngõ 185 Trung Thôn (xã Đông Anh).

Cảnh sát dùng xe thang để tiếp cận, giải cứu người mắc kẹt. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, 1 xe thang cùng 45 cán bộ, chiến sĩ của các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 1, 3 và 20 đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn.

Qua xác định ban đầu của lực lượng chức năng, đám cháy bùng phát tại khu vực tầng 3 của ngôi nhà, phát sinh nhiều khói, khí độc lan lên các tầng phía trên, khiến một số người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chia thành nhiều mũi để dập lửa và tổ chức cứu nạn.

Cảnh sát hướng dẫn 9 nạn nhân xuống tầng 1 an toàn. Ảnh: CACC

Đến 22h25, lực lượng chức năng đã cứu và hướng dẫn 9 người thoát nạn ra ngoài an toàn, đồng thời đưa 6 người lên khu vực sân thượng. Khoảng 5 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang các nhà lân cận. Tiếp đó, toàn bộ 6 người trên mái nhà được đưa xuống đất an toàn.

Theo cơ quan chức năng, ngôi nhà bị cháy cao 5 tầng và 1 tum, có diện tích khoảng 90m² mỗi tầng; đám cháy xảy ra tại gian phòng tầng 3 rộng khoảng 20m².

Hiện tại, nguyên nhân vụ cháy được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.