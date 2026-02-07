Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30, người dân phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng 3 căn nhà 5 tầng kinh doanh nhà hàng trên đường Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh.

Lửa đỏ rực kèm khói đen bốc nghi ngút từ nhà hàng 5 tầng ở trung tâm TPHCM. Ảnh: MH

Một số người bên trong nhà hàng đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa lan rộng.

Người dân xung quanh nhanh chóng hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini tiếp cận hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát ở tầng cao, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên khói đen bốc lên dày đặc, khiến việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khoảng 15 phút triển khai, đám cháy được khống chế hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Hiện trường vụ cháy được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: TK

Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, nhà hàng đang đóng cửa để sửa chữa.

Hiện trường đang được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.