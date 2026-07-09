Ngày 9/7, Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Quang Vinh (29 tuổi, ngụ phường Bình Thủy) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra làm việc với Đặng Quang Vinh. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, Vinh và anh T.L.Q.K. có quan hệ quen biết. Khi biết anh K. đang tìm việc làm, Vinh đưa ra thông tin gian dối rằng có thể xin việc vào hệ thống Bách Hóa Xanh. Sau đó, đối tượng yêu cầu anh K. cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền để làm hồ sơ và mua đồng phục.

Để tạo lòng tin, Vinh lập nhiều tài khoản Zalo giả mạo nhân viên tuyển dụng của Bách Hóa Xanh và Thế Giới Di Động, liên tục đưa ra các lý do như đóng phí ký quỹ, mua máy tính, học nghiệp vụ, điều chuyển vị trí công tác, hoàn thiện hồ sơ... nhằm yêu cầu bị hại chuyển tiền.

Tin tưởng những thông tin trên, anh K. nhiều lần chuyển tổng số hơn 1,33 tỷ đồng vào 28 tài khoản ngân hàng theo chỉ dẫn của Vinh.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng không bố trí việc làm như cam kết mà cắt đứt liên lạc và rời khỏi địa phương. Nghi ngờ bị lừa đảo, anh K. đã trình báo sự việc tới Công an TP Cần Thơ.

Tiếp nhận tố giác, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ban đầu, Vinh quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo.

Vinh khai do thua lỗ khi chơi game bài trực tuyến nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức nhận tiền "chạy việc". Toàn bộ số tiền hơn 1,33 tỷ đồng sau khi chiếm đoạt được Vinh sử dụng để chơi game, trả nợ và chi tiêu cá nhân.