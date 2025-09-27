Ngày 27/9, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Lê Văn Mạnh (ngụ xã Bảo Lâm 1) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Dâm ô” với người dưới 16 tuổi.

Lê Văn Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: N.X

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 9, một thiếu nữ vào Facebook và tình cờ thấy bài đăng của Mạnh (giả nữ giới) đăng tin tuyển mẫu ảnh với mức thù lao 1 triệu đồng/ảnh.

Tin tưởng lời cam đoan của Mạnh, mọi thông tin sẽ được giữ kín tuyệt đối, không bị lộ ra ngoài, thiếu nữ này đã thực hiện chụp và quay ảnh, video khỏa thân rồi gửi cho đối tượng.

Sau khi có được các hình ảnh và video nhạy cảm của nạn nhân, Mạnh đã chuyển sang hành vi "tống tình". Đối tượng liên tục ép buộc thiếu nữ tiếp tục chụp ảnh, quay video khỏa thân gửi cho mình.

Tiếp đó, Mạnh còn đe dọa sẽ đăng tải các hình ảnh, video khỏa thân của thiếu nữ lên mạng xã hội và ép buộc nạn nhân phải gặp mặt để quan hệ tình dục nhiều lần.

Do quá lo sợ các hình ảnh riêng tư sẽ bị phát tán, nạn nhân đã quyết định trình báo công an để nhờ sự giúp đỡ.

Nhận được tin báo, Công an xã Bảo Lâm 3 phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra. Từ các thông tin nạn nhân cung cấp, lực lượng chức năng nhanh chóng triệu tập Mạnh lên làm việc.

Ban đầu, Mạnh rất bình tĩnh, đưa ra nhiều chứng cứ nhằm chối tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ mà lực lượng điều tra thu thập được, cuối cùng Mạnh đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.