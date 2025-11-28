Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, khoảng 19h30 tối 27/11, người dân phát hiện cột khói đen và lửa bốc lên dữ dội từ khu vực nhà xưởng của doanh nghiệp.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã huy động lực lượng đến hiện trường. Do tính chất phức tạp của đám cháy, các đơn vị hạ tầng từ KCN VSIP, KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn và KCN Yên Phong đã điều động 9 xe chữa cháy chi viện.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tiến Dũng

Khu vực cháy chứa nhiều nguyên liệu bắt lửa như giấy, vải không dệt, tã bỉm, băng vệ sinh... khiến ngọn lửa lan nhanh, tỏa nhiệt lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hỏa.

Đến khoảng 22h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ việc không gây thương vong về người, tuy nhiên toàn bộ kết cấu nhà xưởng rộng khoảng 6.000m² đã bị cháy và đổ sập hoàn toàn.

Được biết, Công ty Cổ phần Đại Phát hoạt động từ năm 2010, chuyên sản xuất tã dán, băng vệ sinh và khăn giấy với công suất 500 tấn sản phẩm/năm.

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và điều tra nguyên nhân vụ việc.