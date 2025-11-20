Tối 20/11, đại diện UBND phường Giảng Võ (Hà Nội) cho biết, khoảng 19h cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại số 42 đường Bưởi. Lúc này, người đi đường phát hiện khói bốc ra từ tầng 2 của ngôi nhà và nhanh chóng hô hoán để mọi người tới ứng cứu.

Khói bốc ra từ ngôi nhà cao 3 tầng tại số 42 đường Bưởi. Ảnh: T. Thành

Lực lượng chức năng kịp thời giải cứu 5 người bị mắc kẹt. Ảnh: T. Thành

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 8 và 10 đến hiện trường để dập lửa và giải cứu những người mắc kẹt bên trong.

Cũng theo đại diện UBND phường Giảng Võ, sau nỗ lực chữa cháy và cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài 5 người mắc kẹt, gồm 4 người lớn và 1 trẻ em.

Đám cháy được xác định bùng phát từ phòng ngủ ở tầng 2 của ngôi nhà cao 3 tầng kèm 1 tum. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.